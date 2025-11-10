COP30氣候大會登場：中美領袖缺席 森林永續基金承諾逾50億美元

聯合國第30屆氣候變遷大會（COP30）今（10）起於巴西貝倫（Belém）上場，但領袖峰會已提前於6日與7日兩天召開。經濟局勢動盪，氣候承諾不明的情況下，本屆出席的國家領袖不到60國，而且三大排碳國均缺席。

主辦國力推的「熱帶森林永續機制」（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）正式啟動，首日即有55億美元資金承諾加入，用以支持保護森林的國家。

聯合國第30屆氣候變遷大會（COP30）領袖峰會提前召開，與會領袖約僅去年的一半。圖片來源： UN Climate Change - Kiara Worth（CC BY-NC-SA 4.0 ）

中美印領袖均缺席

貝倫市，坐落於亞馬遜河口的古老城市。歷年的氣候會議中，領導人峰會是媒體焦點，也是各國領袖表達氣候決心的機會。今年不同於以往，峰會提前於會前登場，出席的國家領袖也僅有去年的一半。

廣告 廣告

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等人均參加，但前三大污染國中國、美國及印度全數缺席。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）批大國仍受制於化石燃料利益。若讓全球升溫超過1.5°C，將是「道德敗壞與致命過失」。

今年是《巴黎協定》簽署十週年。過往大國爭取氣候領頭羊，但美國總統川普（Donald Trump）未出席領袖會，也沒有派高級代表參與氣候大會。有人擔心因此少了與中國制衡的力量，但也有人認為少了美國的阻饒可能不是壞事。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）未指明對象，但他嚴詞批「極端的勢力捏造謊言以獲取選舉利益，讓未來世代陷於過時模式，延續社經不平等以及環境惡化。」

《德國之聲》報導，地緣政治局勢緊張、美國關稅帶來的經濟不確定性，川普退出《巴黎協定》、潔淨能源政策倒退等，讓今年談判十分困難。氣候智庫E3G指出，國家、產業、投資人和公民都看不清楚未來方向的時候，此刻的領導人峰會更顯重要。

熱帶森林永續基金啟動 英國不投資

本屆氣候大會有「森林COP」或「亞馬遜COP」之稱，象徵對自然與森林保育的重視。巴西提出設立「熱帶森林永續機制」，目標是向富裕國家和商業投資者籌集1250億美元，透過公私協力支持74個發展中國家的森林保護行動。

廣告 廣告

這項計畫於6日的領袖峰會中正式啟動，獲得53國支持。巴西及印尼各投資10億美元，挪威承諾在未來十年內有條件提供30億美元。荷蘭、法國、葡萄牙等國均承諾投入，總額已超過55億美元。

據《衛報》，英國認為目前仍在初始階段，機制運作不明，仍在考慮是否資助機制本的建立，但不會投入基金。這決定讓巴西與英國環境團體不滿，也讓在巴西頒發「為地球奮鬥獎」（Earthshot prize）的威廉王子（Prince William）難堪。

歐洲氣候領頭羊地位難保

今年氣候大會面臨複雜的地緣政治，過去強力支持氣候倡議的歐盟也在轉向經濟和國防優先。應在2月繳交的減碳承諾──國家自定貢獻（NDC 3.0），歐盟也壓線到5日才確定，將以1990年為基準，在2035年減排66.25%至72.5%之間。

歐洲氣候基金會（ECF）執行長圖比亞納（Laurence Tubiana）認為，歐洲在氣候變遷領域的領導地位正在接受檢驗，取決於是否能與各國建立並推動多邊合作。