COP30氣候峰會巴西登場 美不派官方代表出席

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）這個（11）月10日，將在巴西的貝倫召開，為期12日的會議。但至今為止，確認會出席的各國團體領袖還不到60人，對比2023年167人，2024年75人，人數一年比一年少，讓主辦國疾呼各國積極參與。

巴西環境部長席娃兒表示，「所謂立足本地、放眼全球的原則，如果沒有全球的協助，提供應對氣候變遷問題的方法，這種原則將不再適用，最脆弱的國家，將繼續付出最高的代價。」

川普1月重回白宮後，再一次宣布退出了《巴黎氣候協定》，有白宮官員就透露，川普總統致力推動化石燃料的發展，官方不會派遣官員參加COP30峰會，但預計仍有超過100名美國各州和地方領導人，將會參加會談。

美國第2次退出氣候協定，可能造成甚麼影響？

這一屆的氣候峰會，是2015年制定巴黎氣候協定後的第10年，但全球溫室效應並沒有讓地球升溫速度減緩，預計減緩增溫速度，將是這一屆的討論重點。COP30主席國巴西，提議將全球盤點的成果，轉化為6大主題支柱，和30項關鍵目標，重點能分為4大類。首先是積極減碳目標。由於每5年，各國必須交出NDC 國家自定貢獻計畫，今年各國將要交出第3次減碳目標，外界也在關注，各國將會承諾提升多少減碳量。

第2類是補足氣候資金缺口，在上一屆峰會達成的協議，是氣候援助金額，從每年1千億美元，增加到2035年前每年3千億，但美國退出巴黎協定，還撤回援助資金，缺口能否補上，成了問題。

另外，在脫離石化工業進度上，始終停滯在第28屆氣候峰會的決議，加上今年8月在瑞士舉行的全球塑膠公約，各國對於塑膠生產控制目標沒有共識，也讓外界關注，這次會議能否進一步推動石化工業退場。

最後則是聚焦在熱帶雨林基金上，這次峰會主辦地點貝倫，就是亞馬遜流域出口的重要城市，主辦國巴西期盼藉著峰會，啟動熱帶森林永續基金，為保護至少70個國家的熱帶森林，提供資金援助，目前巴西已經承諾捐款10億美元，初步計畫基金規模，最後能達到1250億美元。