COP30氣候峰會達協議 未納化石燃料淘汰路線圖
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）與會各國今天達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。
法新社報導，在巴西城市貝倫（Belem）經歷兩週激烈協商後，近200個國家一致通過這項協議；美國在總統川普刻意迴避下，缺席本屆會議。
歐盟和其他國家原本力推一個包含逐步淘汰化石燃料「路線圖」的協議，但相關字眼最終未出現在文本中。
取而代之的是，協議呼籲各國「自願」加速氣候行動，並重申2023年杜拜（Dubai）COP28所達成的共識，也就是全球應逐步轉型、遠離化石燃料。
歐盟曾警告，若未解決化石燃料問題，本次峰會恐以破局收場，但最終接受了措辭較為溫和的協議。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）向媒體表示，「我們原本希望能有更多、在各方面更具企圖心的成果，這是事實，我們沒什麼好隱瞞。」
胡克斯特拉說，然而，「我們還是應該支持這項協議，因為至少這是朝正確的方向邁進」。（編譯：蔡佳敏）1141123
