COP30為全球生物多樣性奠基 元杉森林花蓮壽豐淺山復育具指標

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

將「自然正向」（Nature Positive）列為核心議程，今年聯合國氣候峰會COP30聚焦氣候變遷、生物多樣性喪失及環境污染的「地球三重危機」。台灣大學實驗林處長蔡明哲在COP30展示與元杉森林在花蓮壽豐生物多樣性信用額度示範區的合作成果，奠定亞洲地區實踐「自然正向金融」的新典範。

世界經濟論壇指出，全球GDP逾半數仰賴自然與生態系服務。面對《昆明—蒙特婁全球生物多樣性綱要》（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework）訂定的「2030年以前顯著遏止並扭轉生物多樣性流失」目標，企業除了減碳，更必須積極管理與恢復自然資本，帶動了「生物信用額度」（Biocredits）的發展。

蔡明哲指出，生物信用額度是一種類似於碳權的憑證，目的是為保護和恢復生物多樣性提供資金，透過企業投入行動或購買額度，促進生態保護與恢復。透過生物信用額度以提高企業價值，也可以和ESG結合，列入永續報告書。

連續第三年受邀於國際氣候盛會發表講演，蔡明哲在世界氣候高峰會（WCS）等關鍵周邊論壇發表三場專題演講，主題涵蓋「從挑戰到實踐—建立生物多樣性信用制度」、「自然金融：生物多樣性信用的全球趨勢與亞洲的發展」、以及「全球自然金融與亞洲在生物多樣性信用的領導力—誠信、經驗分享與合作」。並以元杉森林花蓮壽豐示範區的實務成果為例，向國際社群展現亞洲在生物多樣性信用制度之方法學、治理架構與自然為本解方的可行模式。

元杉森林在花蓮壽豐鄉擁有97公頃淺山自然林地，目前與台大實驗林合作，規畫推動生物多樣性專案，並且深入研究其方法學、指標、與量測系統，成為「淺山復育造林生物信用額度」示範區。蔡明哲指出，淺山（低海拔林地）是台灣土地中被破壞最嚴重、影響範圍達40%至50%的生態系統，因此復育淺山具有極高的環境與社會價值，為全球生物信用制度的建立提供亞洲實踐範例，也為推向國際認證標準奠基。

元杉森林總經理胡惠雲表示，元杉森林一向期許回歸到以自然方式，來解決自然問題。根據世界經濟論壇研究，透過自然正向的系統轉型，每年可有10兆美元的商業機會，創造3.95億個就業機會。以花蓮壽豐的示範區為例，自然解方需要落地實踐，背後除了資通訊技術，還要有量測、數據分析、現場巡護人員，以及與查驗單位等，很多在地新的工作機會因而創造出來。

元杉森林的案例證明，透過金融機構、學術單位（台大實驗林）與在地實踐（示範區）的「企業與自然共舞」跨界合作模式，台灣正在為全球如何從挑戰走向實踐，建立生物多樣性信用制度，提供一個明確而有力的藍圖。COP30會議已明確聚焦於「自然即解方」，生物多樣性信用額度市場成為全球關注的重點方向，將成為引導私人資金投入自然保育的重要機制。

