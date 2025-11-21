COP30現場》從全球第一顆LED號誌燈，到土石預警系統...打造綠色科技島，台灣科技業的永續解方

聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西貝倫展開，而台灣氣候聯盟今年第五度前進大會，以【數位賦能三部曲：共同・共創・共好（Digital Empowerment Trilogy: Together, Create, Prosper）】為題，在藍區（官方談判區）主辦三場論壇，盼讓世界看見台灣科技業的淨零決心。

聯盟在11月13日在COP30藍區主辦第三場論壇，以「共好篇Prosper：數位賦能．與環境共好（Prosper and Innovate: Digital Empowerment for Environmental Coexistence）」為題，邀請光林智能（LEOTEK）、威剛科技（ADATA）、國際合作發展基金會（國合會）、台灣綠能公益發展協會等代表，分享來自台灣科技業及民間組織的永續解方。

AI助攻 降低城市光害、促進交通效率

「我們希望透過AI 來改善城市的交通系統，達到雙零願景——零交通死亡，零都市排放。」LEOTEK美國總部幕僚長暨業務副總劉又穎（Ewing Liu）指出，城市光害造成夜空的自然光線被降低，因而影響到多個生態系，這樣的夜間光害污染已經被聯合國教科文組織（UNESCO）及國際自然保護聯盟（IUCN）認定是一種生物多樣性的威脅。

總部設於台北及美國矽谷的光林智能，是光寶科技集團子公司，從1992年就打入美洲、歐洲、中東、紐澳等30多國市場。劉又穎分享，Leotech發明了全球第一顆LED交通號誌燈，在全世界安裝超過3,000萬件的產品，近年更推出「Carbon Cobra」的減碳燈具，在設計上減輕30%重量、同時也降低耗能。

他指出，2024年光林智能在台灣啟動了「Light Up Taiwan 生態友善照明環境計畫」，為螢火蟲、海龜以及陸蟹提出保護性的照明方案，透過調整光譜，避免讓這些生物離開自然棲地，或干擾牠們的遷徙路線，並且降低城市光害對他們的衝擊，「科技與生物多樣性不必彼此衝突，而可以優雅地共存。」

2025 年，光林智能更研發「Interlux AI號誌系統」，採用NVIDIA邊緣計算核心，將AI運算應用於調節號誌秒數、控制車流，不僅降低汽車怠速所造成的能源浪費，也提升行車效率。「AI 智慧讓每一個路口，都成為更聰明、更安全、更永續城市的一部分。」劉又穎說。

▲威剛科技（ADATA）營運副總Nivaldo Gagliardo指出，威剛已經納入再生能源、水循環系統，盼從內部推動減碳。

威剛善用循環材料、擴大投資再生能源 盼打造「綠色記憶體」

記憶體模組大廠威剛科技（ADATA）營運副總Nivaldo Gagliardo則分享，威剛在台灣、巴西、印度等各國都設有工廠，為了實現永續行動，在產品面正在擴大「綠色產品」的範圍，包括外接硬碟、外接 SSD 、USB 隨身碟等外殼都用 PCR（回收再生塑料）製成。

在營運端，則透過再生能源及循環系統。例如在中國蘇州廠，威剛去年就投資建置太陽能發電系統，預估可以減少大約800噸的碳排放；在巴西的記憶體工廠，因為在製程中會用到大量用水，因此威剛已經投資建立水資源回收系統，目標是把用水量減少75%。

以科技協助友邦 國合會：攜手各國因應氣候變遷

不只是科技業的內、外部永續逐漸有了實績，在國合會的助力之下，更將台灣的科技力量推向全世界的淨零舞台。

「在未來永續全球發展中，AI將扮演關鍵角色，」國合會副秘書長史立軍表示，AI 和數位科技是驅動未來經濟的強大動能，但這些工具也一定要以永續的方式運用，並且實現「綠色且公平的轉型」。

史立軍說，台灣是一座長期面對氣候威脅的島嶼，面對颱風、熱浪、甚至海平面上升等極端天氣影響，但同時，台灣也利用數位科技發展成獨特韌性，學會了如何與氣候變遷共存，更希望將這樣的調適經驗分享給夥伴國家。

▲史立軍表示，希望透過科技力量協助友邦因應氣候危機。

例如在帛琉，為了保護當地沿海的漁業資源，國合會運用船舶自動識別系統（Automatic Identification System, AIS）AIS（自動識別系統）和建立漁獲資訊整合平台，透過即時監控畫面，來協助政府追蹤非法的捕撈活動。這樣的科技工具，讓當地主管機關知道漁船是否進入海洋保護區，甚至能掌握其所捕撈的魚種和漁獲量。

而在瓜地馬拉，和台灣同樣也有土石流的災害風險，國合會因此協助當地建立一套早期預警系統。這套系統會先搜集數據、取得正確的地形資料後，接著再設定警戒值參數、進行模擬預報，讓政府單位知道何時需要對民眾釋出警訊，最後則是疊合地理資訊系統，來掌握災害潛在發生的時間與地點。種種的一切，就是希望能在災害發生之前，將資訊傳達給人民。

「台灣已展現明確決心，要把這座島嶼打造為綠色科技島，」史立軍說，「而我們也將透過科技解決方案，繼續幫助其他國家——無論是小島國家還是開發中國家，來提升因應氣候變遷的韌性能力。」





