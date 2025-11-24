COP30現場》產業減碳卡關？不只要積極開發綠電，更要落實節能！5年減少15％碳排，AI是最好的淨零解方？

COP30台灣》聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西貝倫展開，而台灣氣候聯盟今年第五度前進大會，以【數位賦能三部曲：共同・共創・共好（Digital Empowerment Trilogy: Together, Create, Prosper）】為題，在藍區（官方談判區）主辦三場論壇，盼讓世界看見台灣科技業的淨零決心。

聯盟在11月11日在COP30藍區主辦第一場論壇，以「共同篇Together：國際合作．公私協力（Together for Global Impact Fostering Public-Private Collaboration）」為題，邀請產官學各界分享淨零觀點。

喊話政府開發新綠能 氫能、核能、地熱為多元選項

「不只是政府，科技業也正在制定減碳策略，來減緩氣候衝擊。這帶動了整個供應鏈必須採取更積極的行動。」台灣氣候聯盟理事長彭双浪在「台灣ICT產業的集體行動」開幕專題時透過視訊連線指出，隨著2050淨零碳排已經成為全球共識，目前已經有將近140個國家提出淨零目標，另外歐盟也將啟動CBAM（碳邊境調整機制），都在加速各個產業低碳轉型。

台灣氣候聯盟在2022年正式成立，召集將近100家台灣ICT企業及供應鏈共同加入減碳行列，聯盟企業也積極參與RE100與SBTi等淨零標準。聯盟除了與日本、菲律賓、歐盟等國際組織深化合作，從聯盟籌備期至今，更已經五度參與COP大會，每年密切關注談判結果及政策趨勢。

不過回頭檢視台灣狀況，彭双浪也點出產業當前的減碳困境。

他首先指出，台灣是人口密度集中的小島嶼，太陽能發展受限，而雖然海峽極具風力發電潛力，但發電成本遠高於傳統電力，導致售價高昂，對產業形成負擔。

「但不論是國家或企業，對於綠電的需求仍持續增加。」彭双浪說，台灣的再生能源開發速度必須加快，否則將無法讓企業達成RE100的目標。而政府也應該積極開發地熱、海洋能、氫能、核能等多種綠能選項。

「不只是發電，我們更要思考以『節能』來落實減碳。」彭双浪表示，近年政府鼓勵汰換高耗能設備，確實讓企業培養強烈的節能意識，這應是持續強化的方向。許多製造業也開始運用AI工具，朝智慧低碳製程的方向邁進。他建議，接下來政府也應該帶頭，與民間一起投入碳捕捉技術。

▲歐盟學者比約恩強調，數位化是綠色轉型的重要工具。

數位化+低碳化雙軸結合 加速達成淨零目標

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀則在論壇中指出，台灣積極實現全球的淨零目標。

她透過視訊連線表示，隨著COP30到來，根據《巴黎協定》各個締約國需提交第三版的國家自主減量目標（NDC 3.0），台灣也在今年自主提出了NDC 3.0：目標在2035 年（相較2005年）減少 36%到40%的溫室氣體排放。

蔡玲儀分析，台灣有九成的碳排來自燃料燃燒，能源及製造部門的減碳成為重點。「而我們相信『數位化』和『低碳化』的雙軸結合，是最有力的轉型。」她舉例，在產業方面，透過智慧低碳的製程，能有效落實減碳；在能源方面，智慧電網和需量反應，則能有效提升能源使用效率；而在運輸方面，AI交通系統、電動公車等則重要工具。

此外，台灣也將在明年正式徵收碳費。「碳定價不只是政策工具，更是驅動綠色成長的新引擎。」蔡玲儀強調，包括碳費及另外由國發基金挹注的「綠色成長基金」，將用於投資新興減碳技術。

肯定台灣數位綠色的淨零「潛力」 盼推廣至世界

歐盟執委會數位及綠色轉型學者比約恩・吉格勒（Bjorn-Soren Gigler）也認同，數位及綠色轉型是同步並進，「尤其《巴黎協定》也在第10條明確指出，我們需要科技與數位創新，才能達成全球氣候目標。」

比約恩指出，台灣有大約30%的經濟市場來自數位科技產業，這在世界是名列前茅，像在肯亞可能只約有8%左右，因此台灣作為數位科技領域的先鋒，可以將數位淨零轉型的經驗向全球分享。

不過比約恩也觀察，目前多數的「氣候金融」，包括台灣的綠色成長基金，通常都沒有將「數位」納入其投資範圍。例如，綠色數位的科技新創，通常不受到這類資金的關注，因為它們需要更多的「耐心資本」，需要長期投資、且風險相對高。

但他期盼，公私部門的相關資金，能更重視數位綠色的淨零「潛力」，「因為在目前全球NDC進度嚴重落後的情況下，我們或許更需要善用『根本性的創新科技』，才能達到目標。」

比約恩強調，各界必須把「數位」作為一種淨零解方，根據預估，AI有潛力在2030年前，幫助減少15%的碳排放，這可以應用在農業、建築、交通、能源、城市等各個領域。





