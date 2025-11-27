COP30留下新啟示！趙恭岳：看見「無法發聲」的脆弱族群

聯合國氣候峰會COP30在巴西貝倫落幕，但還有哪些議題值得後續關注？《遠見ON AIR》推出越洋連線系列，由《遠見》總編輯林讓均主持，獨家連線國際氣候發展智庫執行長趙恭岳，即時解析會議亮點，並從台灣角度探討企業與社會該如何因應氣候挑戰。

COP30選在亞馬遜雨林的出海口貝倫舉行，象徵意義濃厚，也讓「雨林保育」與「原住民權益」成為焦點。趙恭岳指出，今年會議現場的氛圍比往年更加緊繃與熱烈，不僅抗議人潮眾多、警力維安森嚴，酷熱的氣候更讓所有與會者親身體驗全球暖化的急迫性。在複雜的談判與多元的倡議聲中，如何落實「公正轉型」、確保脆弱族群不被遺漏，成為本屆峰會的核心精神。

NDC 3.0與氣候融資目標，全球積極推進

本屆會議雖提交新一輪國家自定貢獻（NDC 3.0），但各國如何落實更積極的2035年減碳目標，在會議落幕後行動才開始。趙恭岳觀察，儘管部分國家進度不一，但整體氛圍朝向更快的行動推進。即使美國未派出中央官方代表團，其地方政府與企業界的積極參與，仍展現了全球氣候行動已是不可逆的趨勢。

在氣候融資方面，延續去年「新集體量化目標」（NCQG）的討論，目標是將每年千億美元的資金規模，提升至兆元等級，以支持發展中國家的氣候行動。趙恭岳特別提到，地主國巴西大力推動「雨林保護基金」，希望透過國際資金支持，守護地球之肺。這不僅是資金議題，更牽動著全球生態與原住民的生存權益。（延伸閱讀：1.5℃命懸一線！COP30在混亂與妥協中落幕，化石燃料、森林砍伐路徑圖全缺席）

全球調適目標新增「文化」面向，為台灣帶來新啟示

除了減碳，如何「調適」氣候變遷帶來的衝擊，是所有國家的當務之急。趙恭岳分享，今年「全球調適目標」（GGA）的討論出現一大亮點——新增了「文化」面向。他舉例，許多太平洋島國的傳統漁獲祭典，因海洋升溫、漁獲消失而無法舉行，這正是氣候變遷對文化的直接衝擊。

這項發展為台灣帶來深刻啟示。趙恭岳指出，台灣在《氣候變遷因應法》中，已領先全球許多國家，特別增設「調適專章」，展現了法制面的積極作為。如今，國際將文化韌性納入調適框架，提醒台灣在規劃相關政策時，也應思考如何保護因氣候變遷而受威脅的在地文化與傳統知識。這不僅是環境議題，更是文化傳承的保衛戰。

AI成氣候新亮點，原住民議題與創意抗議成焦點

在COP30的周邊會議與場館中，趙恭岳觀察到幾個新趨勢。首先，「人工智慧（AI）」成為熱門關鍵字。AI被視為強化氣候韌性的強大工具，尤其在「全民早期預警系統」（Early Warning for All）的應用上潛力無窮；但同時，其高耗能的特性也可能成為未來的排碳巨獸，如何善用並管理，成為重要課題。

此外，會議現場充滿各式創意與激情的抗議行動。例如，日本環團帶著兩隻巨大的皮卡丘玩偶，倡議無煤家園，象徵「用自己的電力（再生能源）」取代化石燃料。而巴西在地的原住民團體也多次現身，表達他們在家園遭受破壞下的沉痛心聲。趙恭岳表示，巴西總統魯拉甚至將貝倫定為「臨時首都」並親自坐鎮，展現對氣候與原住民議題的高度重視。

巴西環境部長席爾瓦（左）、巴西總統魯拉（右）。Flickr by Cop30 Brasil Amazônia

氣候正義為核心，台灣企業與青年積極參與

「我們常說『不遺漏任何人』（Leave No One Behind），但事實上，有些人是『無法被看見』（cannot be seen）的。」趙恭岳沉重地說。他強調，許多脆弱國家的族群，因資源匱乏，連來到COP發聲的機會都沒有。未來COP會議如何將這些最需要幫助的聲音納入決策過程，是「公正轉型」的真正考驗，也是所有氣候行動者需要思考的課題。

儘管此次前往巴西路途遙遠且挑戰重重，台灣的參與依舊積極。從金融業、企業界到青年代表，都在不同場合展現台灣的氣候行動力與貢獻。趙恭岳認為，台灣在國際場域的每一次發聲，都是一次有意義的貢獻。未來，台灣應持續深化與友邦的合作，並在國內推動更全面的氣候調適與公正轉型政策，才能在全球氣候挑戰中，扮演更具建設性的角色。