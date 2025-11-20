COP30登場！環團籲興達煤電歸零、凍結台電購煤預算

台灣健康空氣行動聯盟今日舉辦「民團籲請朝野共同合作，於立院本會期台電購煤預算審查期間，促成最毒最老舊骯髒興達亞臨界永久歸零，永不重啟」記者會。（台灣健康空氣行動聯盟提供）

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正在巴西舉行，環團期盼跨黨派立委呼應COP30「Global Mutirão（全球共作）」主題，通過興達用煤量永久歸零的主決議，並在台電履行民國114年高雄減煤100萬噸之前，先凍結其明年度購煤預算。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，高雄碳排放全台之冠，興達電廠空汙影響範圍也擴及全台灣，呼籲行政院長卓榮泰立即撤銷「興達＃1、＃2燃煤機組轉緊急備用；＃3、＃4燃煤機組備用」的無煤興達破口。

他也強調，中南部立委應一致支持高雄，不能讓興達煤電再燒下去，尤其嘉南高屏是興達煤電空汙第一影響圈，呼籲有志爭取明年度相關縣市百里侯候選人資格的跨黨派立委，於台電購煤預算案審查前，公開表態支持興達煤電永久歸零。

葉光芃提到，立法院經濟委員會去年度審議2025台電購煤預算，高雄立委賴瑞隆和邱志偉等提案通過高雄減煤100萬公噸的附帶主決議，但民團無從追蹤進度，呼籲經濟委員會立委要求台電公佈履行進度，並在實現主決議之前凍結台電明年度購煤預算。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊則表示，高雄市2020年起加入脫煤者聯盟的國際組織，強調要接軌國際氣候共識做到2025脫煤決心，高雄市議會也提案2032年高雄燃煤歸零，實際上高雄市長陳其邁連最老舊的興達煤電都無法根除骯髒煤電，呼籲高雄立委及表態選市長的參選人說清楚，是否同意興達燃煤機組停止運轉，用煤量歸零？如果執政黨不願反省即刻改正，高雄市民明年將會做出最健康且最智慧的選擇。

