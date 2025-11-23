COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，在巴西時間22日下午展開全體大會，迅速通過一連串協定文本，包括增加給予貧窮國家的氣候調適融資，以應對全球暖化，但最重要的「全球協作」協定（Global Mutirão）則刪除任何關於「化石燃料」的字眼，堪稱是一個「妥協下的氣候協定」，凸顯全球氣候行動仍是牛步前進。
在歷史最大溫室氣體排放國美國缺席的情況下，本屆峰會在巴西環境部長席瓦致詞，各國代表起立鼓掌後落幕。本報記者在現場看到，各國談判代表露出如釋重負表情，互相擁抱慶祝，大會主席柯利亞離開會場時，對記者表示「非常開心！」
會議發生插曲，哥倫比亞談判代表梅吉亞（Diana Mejia）發言時，對協定的減排計畫表達「反對」，要求文本納入「以公正有序方式，轉型脫離化石燃料，讓攝氏1.5度控制升溫目標維持可行」。他說，全球75%碳排放來自化石燃料，若不討論脫離化石燃料議題，就不可能達到真正的減排。
梅吉亞發言後，烏拉圭等國也聲援，迫使主席緊急宣布會議暫停，開始私下磋商，經過超過1小時後才協商成功，讓會議繼續進行。
雖然「脫離化石燃料」沒有寫入文本，但主席柯利亞公開在閉幕會議表示，公民社會希望峰會加強對抗氣候變遷，他以主席身分提出兩種「路線圖」：一是減少森林砍伐，二是公正有序地脫離化石燃料，現場歐盟等談判國代表和NGO團體鼓掌叫好，掌聲持續長達一分鐘。巴西也支持一項在聯合國體系外的倡議，將和哥倫比亞等90國建立關於化石燃料退場的計畫。
兩年前的杜拜COP28氣候峰會的協定寫入「轉型脫離化石燃料」，今年一度將「脫離化石燃料路線圖」寫入文本，但在最後階段遭到刪除，在化石燃料淘汰議題上，不進反退。
談判一度陷入僵局：以歐盟為首的超過80個國家，要求將「轉型脫離化石燃料路線圖」寫入協定，但俄羅斯與沙烏地阿拉伯等產油國家反對。巴西時間21日開始，194國代表「加班」談判12個小時，中間陷入破局危機，終在22日早上達成協定。
不過峰會仍有成果，包括已開發富裕國家應在2035年前，將給予開發中國家的「氣候調適融資」增加至3倍，也就是每年約1200億美元（3.7兆元台幣），顯示峰會比過往更重視調適議題。
