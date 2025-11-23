COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望
巴西時間22日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）延會繼續談判，稍早大會主席團公布最新版本的協定，當中隻字未提攸關全球減碳行動的「化石燃料」字眼（fossil fuels），歐盟之前力推的「脫離化石燃料路線圖」成為泡影。這個版本若經過待會召開的締約方全體大會通過，就會成為最終協定。
「化石燃料」包括石油、煤礦和天然氣，用於能源部門排放大量溫室氣體。關於能源轉型議題，這份版本僅模糊寫道：「認可朝向低溫室氣體排放及具有氣候韌性開發的全球轉型（global transition），是無可逆轉的未來趨勢。」
這項結果堪稱中東等產油國的談判勝利，也代表經過昨天冗長協商，歐盟等國家已做出讓步。
本報記者在峰會現場採訪歐盟氣候、淨零和潔淨成長執委霍克斯特拉（Wopke Hoekstra），他說已達成協定，但言談中表達失望，「我們希望協定能做得更多，（減碳）能更有企圖心，但是這個世界和締約方會議就是這樣運轉，我們相信各國已達成某種平衡，朝向正確方向走」。
談判代表、歐洲議會議員埃卡特（Bas Eickhout）接受本報記者採訪時直言對結果「非常失望」，全球目前在應對氣候變遷上做得努力還是不夠，這次峰會本該是彌補差距、落實相關減碳措施的一次會議，卻未達到預期，歐洲已經為爭取加入相關內容做出努力，目前版本已經比前一版略好，「但它仍然不是我們真正需要的、能夠有效減緩氣候變遷的目標。」
至於全球關注的氣候融資議題，這份版本則是表示，要追求將多種氣候資金的每年整體融資，在2030年以前增加至當前水準的3倍。而針對單一「氣候調適融資」（adaptation finance），文本則呼籲在2035年前增加到現在的3倍。
