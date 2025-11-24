COP30結束 彭啓明盼台灣減碳連接國際機制

（中央社記者張雄風台北24日電）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）甫落幕，環境部長彭啓明今天表示，未來會與許多友邦合作，以尋求更好的解決方案，將台灣的減碳與國際機制連接起來。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在亞馬遜城市貝倫（Belem）落幕，為期2週的會議期間發生抗議、街頭遊行和突發的火災，為此次會議增添戲劇化的插曲。

然而，在亞馬遜雨林邊緣、一座舊機場上方搭起的巨大帳篷內，各國也通過若干關於如何應對氣候變遷的決定。

立院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長列席報告業務概況，並備質詢。

彭啓明會前受訪時表示，他在民間時期曾以NGO身分參加了11次氣候會議，並與各國官方代表有許多接觸。然而，在他成為環境部長後，以現任身分參與COP非常困難。

不過，彭啓明說，這次大會中無論是否具備邦交關係，許多國家都極力幫助台灣，肯定台灣的做法；未來會與許多友邦合作，以尋求更好的解決方案，將台灣的減碳與國際的機制連接起來。

彭啓明認為，本次國際氣候談判的熱烈程度不如往年，一來是美國沒有參加，且中國也處於被動參與的狀態；儘管今年是「巴黎協定」10年和第30屆COP會議，原本預期能有突破性進展，但最後結論的品質不如預期。

環境部表示，依本次COP30大會公布「貝倫政治套案」以及「全球共作（Global Mutirão）」決議，台灣淨零路徑與氣候治理與全球一致，完全依循「巴黎協定」推進，包括國家自訂貢獻（NDC）的提出與更新、調適計畫、2年期透明度報告等。（編輯：方沛清）1141124