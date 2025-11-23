COP30落幕 各國承諾減碳增融資保森林

（中央社貝倫22日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在亞馬遜城市貝倫（Belem）落幕，為期兩週的會議期間發生抗議、街頭遊行和突發的火災，為此次會議增添戲劇化的插曲。

然而，在亞馬遜雨林邊緣、一座舊機場上方搭起的巨大帳篷內，各國也通過若干關於如何應對氣候變遷的決定。

法新社報導，近200國參加此次峰會，以下為其主要協商成果和自願承諾：

● 化石燃料

最棘手的議題納入了以Mutirao命名的協議，這個詞是本次峰會的口號，取自圖皮－瓜拉尼語（Tupi-Guarani），意指「共同努力」。

該協議包括一項倡議，呼籲各國在自願基礎上合作減少碳排放，並努力將全球暖化升幅控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度以內。

● 融資

世界最貧窮的國家長期以來一直抱怨，他們缺乏用於「調適」的資金，這類措施旨在保護其經濟免受海平面上升，例如修建海堤，以及其他氣候變遷影響。

對開發中國家而言，這是COP30的一項勝利，最終協議「呼籲努力在2035年前將調適融資至少增加兩倍」。

2024年，富裕國家同意在2035年前每年向開發中國家提供3000億美元的氣候融資，但當時未規劃具體比例用於調適措施。

這筆資金大部分流向減少溫室氣體排放的計畫，例如再生能源，而非調適措施，開發中國家長期來一直抱怨，這種作法讓他們面臨劣勢。

● 貿易

貿易首次被納入最終文本的支柱之一，並將在氣候架構下展開為期3年的對話。

這反映了包括中國在內的國家所關切的問題，它們擔心貿易措施，例如對高碳排放商品徵稅，可能會侵蝕出口收入，或對綠色技術的貿易設置壁壘。

● 森林

在COP30峰會上，巴西啟動新的全球投資工具，提議對森林資源豐富的國家，根據其保留的每一公頃樹木，支付一定比例的利潤分成。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上週在貝倫舉行的領導人峰會上宣布「熱帶森林永續基金」（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）的啟動計畫，甚至早於COP30正式開始前。

TFFF基金吸引挪威、德國、印尼、法國和巴西等國承諾提供55億美元（約新台幣1725億元）的資金。

巴西最終目標是籌集1250億美元的公共和私人投資，但指出即使沒有政府提供的全部250億美元啟動資金，該基金也能開始運作。

● 甲烷承諾

甲烷在氣候變遷上是僅次於二氧化碳的第2大禍首，因此削減甲烷排放被認為是遏制全球暖化最快的途徑之一。

儘管甲烷在大氣中存在約12年，但這種「超級污染物」在20年期間導致暖化的影響約為二氧化碳的80倍。

在COP30峰會上，英國、法國、加拿大、德國、挪威、日本和哈薩克這7個國家簽署聲明，誓言要在化石燃料產業實現「接近於零」的甲烷排放。（編譯：陳昱婷）1141123