COP30落幕 減排目標不如預期

想要替地球暖化作努力，歷經兩個星期激烈談判，聯合國氣候變化綱要公約、第30次會議、在巴西貝倫，落幕了。將近2百個與會國，最終一致通過協議，但沒有未納入歐盟等國力推的「逐步淘汰化石燃料」，主要原因是產油大國、拉烏地阿拉伯等國反對。

主席敲下槌子、掌聲響起，歷經18小時延長賽的COP30，終於落幕，卻留下很大遺憾

巴西代表團成員 芬格：「原本應該有一個路線圖，包含減少對化石燃料補貼投資的建議，這些內容卻從最終文本中刪除了。」

COP30達成的協議，刪除了「逐步淘汰化石燃料」、以及「制止森林砍伐」的路線圖，但是同意幫助貧國適應氣候變遷的資金增加2倍

獅子山氣候部長 阿卜杜拉伊：「我們要如何幫助最弱勢群體，如果這就是我們所謂的，雄心壯志的成果。」

許多代表的心情，就有如當日場外的雨天一樣。雖然失望，但也承認，在美國全面退出的情況下，本屆聯合國氣候大會充滿挑戰。只能寄望明年於土耳其舉行、由澳洲主持的COP31，繼續接力。

