COP30談判卡關 減石油.氣候融資仍無共識
巴西貝倫舉行的COP30氣候峰會進入尾聲，談判卻持續陷入僵局。就在大家把握分秒衝刺之際，會場20號下午卻傳出火災，有代表擔心寶貴的談判時間被因火災暫停，對進程會造成相當的影響。而聯合國秘書長古特瑞斯也在場內警告，依照目前的承諾，世界將無法守住攝氏1.5度。
抗議民眾在會場外戴上大型世界領導人面具，上演「地球加護病房」行動劇，將地球比喻為重症病患，呼籲各國領導人立即採取果斷的氣候行動。
樂施會巴西分會主任 聖地亞哥：「我們將地球放在加護病房，9個國家的全球領導人，扮演醫生，有些醫生努力救地球，有些卻全然忽視正在發生的事，還有一部分，似乎想要毀掉地球。」
在巴西貝倫舉行的COP30氣候會議，即將於當地時間21號閉幕，但談判依舊陷入僵局。
氣候政策專家 摩根：「現在的談判中，巴西主席國，正在和許多國家進行雙邊會談，尋找如何破解卡住的問題，例如這次COP的核心議題之一，是如何縮小各國國家計畫，與1.5℃目標之間的落差。」
各國正試圖在調適、減緩，以及化石燃料退出路線之間找到平衡，但多項關鍵議題卡關，使文本無法順利產出。最貧困國家則提出更強烈的訴求：面對愈來愈頻繁的氣候災害，他們無法再承受延遲的承諾。聯合國秘書長古特瑞斯警告，各國的氣候承諾與目標仍差距甚大，並呼籲富國履行調適融資承諾，並在 2030年前將相關資金提高3倍。
聯合國秘書長 古特瑞斯：「我的訊息是，我們必須盡快，提出新的國家自主貢獻，我們必須把它們視為底線，而非上限，並且在未來幾年，做出更大幅度的減排努力。」
隨著談判進入最後階段，全球目光都聚焦貝倫，關注COP30能否跨越僵局，找出真正能守住1.5度升溫目標的解方。
更多 大愛新聞 報導：
巴西COP30 貝倫街頭萬人陳情
龍捲風重創巴西 巴拉圭慈濟人送物資
其他人也在看
外媒：美國擬放寬輝達H200晶片對中國出口
[NOWnews今日新聞]美中元首日前於韓國釜山會晤後，2國暫時達成貿易和科技戰停戰共識，中國開始恢復採購美國大豆，而美國放寬先進技術對中國出口的可能性也有所提升。有外媒披露，川普政府正考慮批准向中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
美國川普政府傳出有意放行輝達（NVIDIA）出口先進AI晶片給中國市場，而這也是川普企圖緩和美中關係的最新措施。太報 ・ 1 天前
輝達帶頭跳水 亞洲股匯動盪
人工智慧（AI）泡沫憂慮再起，輝達20日引領美股下殺，在科技類股領跌下亞股21日血流成河，其中又以韓股跌勢最為慘烈，遽跌近4％。亞幣普遍走低，日圓在10個月低點盤旋，印度盧比重貶至歷史新低。唯獨人民幣一枝獨秀、逆勢走揚。美股開盤跌深反彈，主要指數上漲0.5％，其中輝達股價平盤附近遊走，台積電ADR下滑1.32％工商時報 ・ 1 天前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 1 天前
【美股盤後】重拾動能 震盪收紅
（中央社台北2025年11月22日電）因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。中央社財經 ・ 1 天前
恐慌指數飆 輝達擋不住美股拋售潮
美股20日創下自4月以來單日最大震盪幅度紀錄，雖然開盤大幅上漲，但市場情緒迅速轉向，恐慌指數VIX一度躍升至26以上，標普500指數市值更是蒸發2.7兆美元。高盛合夥人佛路德說，投資人已進入「盈虧保護模式」。輝達的強勁財報未能成為解除警報的信號，反而促使交易員加強避險。中時新聞網 ・ 1 天前
AMD訂單外溢 台供應鏈進補
AMD近期再釋出Zen 6架構CPU細節，效能、功耗達7成之躍進，除了已公布Venice CPU將採台積電2奈米製程打造外，供應鏈透露將會以CoWoS-L先進封裝進行，而由於明年產能吃緊，將有部分訂單外溢至台系OSAT業者。此外，在Helios機櫃部分，功耗將達200～250kw，參考ORW(全新開放機架寬版)規範，將有望搭配400V的供電方案，台廠相關供應鏈將迎來進補。工商時報 ・ 1 天前
美國家實驗室爭取AI設備 攜手輝達、超微等 部署超級電腦
人工智慧（AI）熱潮正在動搖長期引領尖端科學研究的美國國家實驗室，將它們推向效仿科技巨頭的做法，因為AI成為高效能運算領...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達在台設子公司 北市府、新壽 簽署解約協議
輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18定案，新壽昨下午召開臨時董事會，通過Ｔ17、Ｔ18解約。北市府表示，北市府與新光人壽完成合意...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達加碼投資至10億 經部核定
輝達（NVIDIA）台灣子公司確定可獲加碼。經濟部表示，輝達設立台灣子公司一案，已於9月底核准，為建設台灣總部，輝達11月12日再申請修正投資計畫，投資金額加碼到10億元，經濟部於21日核定。經濟部長龔明鑫21日表示，對輝達增加投資金額「非常歡迎」。工商時報 ・ 1 天前
Fed放鴿！道瓊大漲493點 台積電ADR跌0.88％
聯準會Fed再放鴿，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五(21日)表示，美國今年可能再次降息，激勵美股反彈，道瓊終場漲493點。輝達（NVDA）跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR（TSM）跌0.88％、收275.07美元。中時財經即時 ・ 1 天前
《科技》輝達加碼投資至10億 經部核定
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）台灣子公司確定可獲加碼。經濟部表示，輝達設立台灣子公司一案，已於9月底核准，為建設台灣總部，輝達11月12日再申請修正投資計畫，投資金額加碼到10億元，經濟部於21日核定。經濟部長龔明鑫21日表示，對輝達增加投資金額「非常歡迎」。 輝達台灣總部進度受到各界關注，北市府與新光人壽協商以約44.3億元合意終止北市科T17、T18契約後，確定輝達將拿到該地上權。台北市長蔣萬安透露，最快2026年農曆年前，將和輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）簽約。 台新新光金控21日代新壽發布重訊表示，新壽董事會21日就「臺北市北投區軟橋段93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」，決議通過與臺北市政府合意解約。 輝達欲開發北市科T17、T18，涉及輝達在台灣設立子公司。經濟部表示，投審司先於9月26日核准輝達設立台灣輝達經典股份有限公司，輝達再於11月12日申請修正投資計畫，將投資金額提高到10億元，用於開發商辦大樓等。 這不是輝達第一家在台灣登記設立的公司，輝達在台已有三家分公司，包括新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司、香港商輝達香港控股有限公司時報資訊 ・ 1 天前
美股巨震 高盛點名九大原因
美股周四上演大震盪戲碼，雖然開盤大幅上漲，但隨後市場風雲變色，標普500指數由盤中最大漲幅1.9％到收盤跌1.5％，對此巨震，投資銀行高盛列出了九大原因，首先就點名了輝達的財報。工商時報 ・ 1 天前
關係破冰？傳美國考慮放寬管制 輝達H200晶片可賣中國
即時中心／林耿郁報導在美、中關係出現緩和跡象後，如今川普政府正評估，是否放行輝達Nvidia向中國出口H200人工智慧晶片；此消息象徵美國可能放寬對中國的技術管制。但也有反對派警告，此舉恐讓北京軍事能力「更上層樓」。民視 ・ 1 天前
《國際金融》輝達帶頭跳水 亞洲股匯動盪
【時報-台北電】人工智慧（AI）泡沫憂慮再起，輝達20日引領美股下殺，在科技類股領跌下亞股21日血流成河，其中又以韓股跌勢最為慘烈，遽跌近4％。亞幣普遍走低，日圓在10個月低點盤旋，印度盧比重貶至歷史新低。唯獨人民幣一枝獨秀、逆勢走揚。美股開盤跌深反彈，主要指數上漲0.5％，其中輝達股價平盤附近遊走，台積電ADR下滑1.32％ 美股反彈僅一日行情，四大指數全面收黑下，拖累台股跳空開低，且終場大跌近千點，外資大量賣超台股並匯出，台北金融市場股匯同步重挫，新台幣盤中最低貶值1.4角、觸及31.43元，終場收在31.43元，重貶1.35角，匯價連九個交易日收黑，且創近七個月收盤新低，外資爆量匯出讓總成交量升至20.27億美元。下周不排除直接衝破31.5元大關。 輝達19日才因為強勁的財報成為「全村的希望」，不料隔日情勢大逆轉，20日帶頭跳水，美股午盤過後盤勢反轉，終場一瀉千里，並失守季線，拖累亞股21日一片慘綠，科技類股淪為重災區。 韓股在半導體巨頭三星電子和SK海力士領跌下，終場挫低3.8％，報3,853.26點，摔幅高居亞洲主要股市之冠。三星和SK海力士股價分別重挫5.8％和8.8％。時報資訊 ・ 1 天前
《國際產業》川普政府大轉彎 傳擬准輝達H200晶片輸中 恐掀鷹派反對
【時報-台北電】路透等外媒21日引述知情人士指出，隨著美中關係緩和，美國川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）H200晶片出口中國大陸。 匿名消息人士透露，近日川普政府內部討論允許輝達H200晶片出口中國，監管出口管制的美國商務部，也正對改變禁止向中國出口這類晶片的政策進行審查，目前華府尚未做出最終決定，這項討論也有可能不會實現。 不過，僅只是討論放行輝達H200晶片，也可視為川普政府在晶片出口管制立場上的重大轉變。 在中國方面，基於美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底達成貿易協議，此舉可視為華府對北京的態度趨於友善，也有美媒評論，這意味著華府對北京讓步。另一方面，幾乎可以肯定此舉將受到華府對中鷹派反對，他們主要擔心向中國出口先進AI晶片，將有助於提升解放軍實力。 對輝達來說則是一次重大勝利。數月來，輝達執行長黃仁勳持續大力遊說川普政府解除對中國的晶片出口管制，強調限制出口已迫使輝達退出全球最大的中國半導體市場。 現階段川普政府批准出口中國的最先進晶片為輝達H20，H200晶片的性能是H20的2倍。H200晶片於2年前問世，較前一代H100有更多的高頻寬記憶體，能夠快速地處理資時報資訊 ・ 1 天前
美股重點新聞摘要2025年11月22日
Fed 三把手放鴿：短期仍有調降利率空間 12 月降息機率突破七成 紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (21 日) 表示，由於勞動市場轉弱帶來的風險正高於通膨再度升溫的風險，他認為聯準會 (Fed) 仍有空間在未來調降基準利率。此番談話迅速牽動市鉅亨網 ・ 1 天前
美研擬放行輝達H200銷中 國安鷹派憂恐提升北京軍力
[Newtalk新聞] 美中關係自川習上月於釜山後逐漸回暖，而最新動向顯示，美國可能在敏感的先進AI晶片議題上出現政策調整。多名知情人士透露，川普政府正評估是否允許輝達（Nvidia）向中國銷售高階 H200 人工智慧（AI）晶片，此舉若成真，將代表美國對中國科技出口管制出現重大鬆動。 根據彭博與路透報導，負責出口管制的美國商務部已開始討論是否調整現行禁止H200輸中的政策，但尚未作出最終決定，且「隨時可能有變化」。白宮官員雖拒絕具體評論，但重申政府會確保美國科技領導地位，同時維護國家安全。知情人士指出，川普團隊近期已有內部討論H200是否能輸往中國，但目前仍屬初步階段，未必會發放許可。 輝達雖未回應審查細節，但坦言現行規範讓該公司無法在中國推出具競爭力的AI資料中心晶片，使龐大市場被他國快速崛起的對手瓜分。執行長黃仁勳近月更積極遊說華府，希望能放寬限制。他也於本週出席白宮活動，與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼同場，引起外界關注其與川普政府的互動。 H200為兩年前發表的高階AI晶片，具備更大容量的高頻寬記憶體（HBM），效能遠優於前一代H100。外界估算，H200的表現約為目前美國唯一允許出新頭殼 ・ 1 天前
Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.8中廣新聞網 ・ 1 天前
新壽通過解約解套輝達落腳北士科
台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。台新新光金控旗下新光人壽昨召開臨時董事會，通過「北士科T17、T18市有土地設定地上權契約」與台北市政府「合意解約」，分手費合計44.02億元。台北市副市長李四川笑稱，北市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。中時新聞網 ・ 1 天前