COP30談判卡關 減石油.氣候融資仍無共識

巴西貝倫舉行的COP30氣候峰會進入尾聲，談判卻持續陷入僵局。就在大家把握分秒衝刺之際，會場20號下午卻傳出火災，有代表擔心寶貴的談判時間被因火災暫停，對進程會造成相當的影響。而聯合國秘書長古特瑞斯也在場內警告，依照目前的承諾，世界將無法守住攝氏1.5度。

抗議民眾在會場外戴上大型世界領導人面具，上演「地球加護病房」行動劇，將地球比喻為重症病患，呼籲各國領導人立即採取果斷的氣候行動。

樂施會巴西分會主任 聖地亞哥：「我們將地球放在加護病房，9個國家的全球領導人，扮演醫生，有些醫生努力救地球，有些卻全然忽視正在發生的事，還有一部分，似乎想要毀掉地球。」

在巴西貝倫舉行的COP30氣候會議，即將於當地時間21號閉幕，但談判依舊陷入僵局。

氣候政策專家 摩根：「現在的談判中，巴西主席國，正在和許多國家進行雙邊會談，尋找如何破解卡住的問題，例如這次COP的核心議題之一，是如何縮小各國國家計畫，與1.5℃目標之間的落差。」

各國正試圖在調適、減緩，以及化石燃料退出路線之間找到平衡，但多項關鍵議題卡關，使文本無法順利產出。最貧困國家則提出更強烈的訴求：面對愈來愈頻繁的氣候災害，他們無法再承受延遲的承諾。聯合國秘書長古特瑞斯警告，各國的氣候承諾與目標仍差距甚大，並呼籲富國履行調適融資承諾，並在 2030年前將相關資金提高3倍。

聯合國秘書長 古特瑞斯：「我的訊息是，我們必須盡快，提出新的國家自主貢獻，我們必須把它們視為底線，而非上限，並且在未來幾年，做出更大幅度的減排努力。」

隨著談判進入最後階段，全球目光都聚焦貝倫，關注COP30能否跨越僵局，找出真正能守住1.5度升溫目標的解方。

