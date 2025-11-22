COP30閉幕前夕 氣候融資.減化石燃料仍無共識

聯合國第30屆氣候峰會進入最後一天，各國談判陷入僵局，主要癥結點就在攸關全球氣候變遷最重要的「擺脫化石燃料依賴」等敏感議題，歐盟等已開發國家與主要產油國之間仍存在明顯分歧，導致最終協議遲遲無法出爐，閉幕時間也因此延後，進入所謂的談判階段"延長賽"。

COP30進入最後階段，原先設計成高峰會和各國展館的主要場所，當中藍色區域，走廊已成為臨時工作和休息區。現場氣氛低迷，似乎也反映出，COP30面臨的僵局難解。

歐盟氣候專員 霍克斯特拉：「我懷著沉重的心情說，但現在擺在桌面上的顯然是無協議。」

根據路透社，峰會結束前幾小時，全場焦點在於該協議，是否該讓世界走上一條更明確、擺脫化石燃料的道路。但東道主巴西當地時間周五凌晨公布最新協議草案，令外界咋舌。

綠色和平組織人員 卡拉莫：「我們需要一份，擺脫化石燃料的路線圖，而這一點在目前的文本中，卻被完全抹去了。」

最新草案徹底放棄先前版本中，包含的制定擺脫化石燃料路線圖，30多個國家聯名致函COP30主席國，表示無法接受。

巴拿馬談判代表 蒙特雷：「我們正處於崩潰的邊緣，因為提交談判的文本，根本無法接受，說實話 簡直是個笑話，它沒有提到逐步淘汰化石燃料，也沒有提到終止森林砍伐的路線圖。」

除化石燃料之外，各方在貿易措施、為較貧窮國家提供應對氣候變遷影響的資金，以及推動低碳轉型等議題上也存在分歧。如同歷屆大會一樣，這次遠超過原定結束時間，談判甚至持續至深夜。但根據以往經驗，即便延長會議，各方往往也無法達成妥協。

