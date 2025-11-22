COP30陷僵局 化石燃料退場無共識

記者潘紀加／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）21日落幕，由於化石燃料議題陷入僵局，主辦國巴西公布的協議草案，刪除所有關於淘汰化石燃料的內容，引發歐盟不滿。

英國《衛報》報導，在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行COP30氣候大會，21日結束為期近2週的議程，並公布協議草案。內容包含持續加強各國減碳目標、將升溫幅度控制在攝氏1.5度以內等，然而，因與會各國在逐步淘汰石油、天然氣、煤炭等化石燃料使用議題難達共識，因此相關內容未列入草案。

對此，COP30主席柯利亞多拉哥呼籲各方重返談判桌。歐盟表示，燃燒化石燃料所排放的溫室氣體，是全球氣候暖化主因，因此無法接受目前的草案，強調必須納入將化石燃料轉移至潔淨能源的內容。

不過，多個主要生產石油與天然氣的國家表示反對。消息人士指出，由沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等22國組成的阿拉伯協商集團，在一場閉門會議表明，這些能源產業屬於談判「禁區」，不應被干涉。

COP30氣候大會最後一天，來自世界各地的抗議者，在場外要求化石燃料退場。（達志影像／歐新社）