COP30陷僵局 化石燃料退場無共識
記者潘紀加／綜合報導
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）21日落幕，由於化石燃料議題陷入僵局，主辦國巴西公布的協議草案，刪除所有關於淘汰化石燃料的內容，引發歐盟不滿。
英國《衛報》報導，在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行COP30氣候大會，21日結束為期近2週的議程，並公布協議草案。內容包含持續加強各國減碳目標、將升溫幅度控制在攝氏1.5度以內等，然而，因與會各國在逐步淘汰石油、天然氣、煤炭等化石燃料使用議題難達共識，因此相關內容未列入草案。
對此，COP30主席柯利亞多拉哥呼籲各方重返談判桌。歐盟表示，燃燒化石燃料所排放的溫室氣體，是全球氣候暖化主因，因此無法接受目前的草案，強調必須納入將化石燃料轉移至潔淨能源的內容。
不過，多個主要生產石油與天然氣的國家表示反對。消息人士指出，由沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等22國組成的阿拉伯協商集團，在一場閉門會議表明，這些能源產業屬於談判「禁區」，不應被干涉。
COP30氣候大會最後一天，來自世界各地的抗議者，在場外要求化石燃料退場。（達志影像／歐新社）
其他人也在看
COP30落幕 各國承諾減碳增融資保森林
（中央社貝倫22日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在亞馬遜城市貝倫（Belem）落幕，為期兩週的會議期間發生抗議、街頭遊行和突發的火災，為此次會議增添戲劇化的插曲。中央社 ・ 12 小時前
COP30成果評價不一 氣候融資2035年增至3倍、淘汰化石燃料缺明確計畫
經過兩週的談判後，今年的聯合國氣候峰會22日落幕，最終達成的妥協方案被部分人士批評為軟弱無力，但也有一些人則認為取得了進展。 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)大會上最終敲定的協議，承諾提供更多資金協助各國適應氣候變遷，但缺乏明確的計畫來逐步淘汰石油、煤炭和天然氣等導致全球暖化的化石燃料。 這次峰會的成果遠未達到科學家認為世界所需的程度，也沒有達到環保人士和原住民要求的具備重大意義。很少有國家能夠完全實現他們的訴求，會場甚至發生了火災，一度中斷了談判。 但這種失望中也夾雜一些成果，人們也希望各國明年能取得更多的進展。 各國達成協議 氣候融資5年內增至3倍 各國同意將承諾用於協助脆弱國家適應氣候變遷的融資規模，在2035年前提升至當前水準的3倍，比原先設定的目標多花5年的時間。部分島嶼國家對這項財政支持措施感到滿意。 但最終文件並未包含逐步淘汰化石燃料的路線圖，這激怒了許多人。 在達成協議後，COP30主席柯利亞多拉哥(Andre Aranha Correa do Lago)表示，巴西將採取額外措施，並制定自己的路線圖。並非所有國家都簽署了這項計劃，但簽署國將於明年舉中央廣播電台 ・ 13 小時前
COP30現場》從全球第一顆LED號誌燈，到土石預警系統...打造綠色科技島，台灣科技業的永續解方
聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西貝倫展開，而台灣氣候聯盟今年第五度前進大會，以【數位賦能三部曲：共同・共創・共好（Digital Empowerment Trilogy: Together, Create, Prosper）】為題，在藍區（官方談判區）主辦三場論壇，盼讓世界看見台灣科技業的淨零決心。今周刊 ・ 1 天前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 12 小時前
COP30落幕 各方反應一覽
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）近200個國家今天在巴西亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上，推動通過一項規模有限的協議。中央社 ・ 11 小時前
他行李塞滿96個保險套 飛哥倫比亞「因1原因」慘遭拒絕入境
一名美國男子近日從巴拿馬搭飛機到哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場，卻沒想到入境因攜帶8盒保險套，被拒絕入境。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 7 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度
把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導今（22）日適逢24節氣中的「小雪」，冷空氣減弱帶來短暫回暖，但氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 11 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前