COP30：世界領袖抨擊特朗普在氣候問題上的不作為
在聯合國氣候變化框架公約第三十次締約方大會（COP30）召開前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）因其在氣候變化問題上的立場，遭到世界各國領袖批評。
特朗普總統未有出席在亞馬遜城市貝倫舉行的會議，並因拒絕氣候科學而被哥倫比亞和智利領袖指責為「騙子」。
英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）承認，氣候變化議題的政治支持正在減弱。他表示，這曾是國際及英國的共識，但「遺憾的是，這種共識今天已不復存在」。
在接下來的兩週，各國將努力談判新的氣候協議，特別著重於將投入更多資金於森林保護。
值得注意的是，來自世界主要大國——印度、俄羅斯、美國和中國——的許多領導人都缺席了今年的峰會。
雖然特朗普沒有出席在貝倫舉行的會議，但他對氣候變化的觀點仍然在許多與會領袖心中揮之不去。
在9月的聯合國會議上，美國總統表示，氣候變化是「世界上有史以來最大的騙局」。
他說：「整個全球化概念，要求成功的工業化國家自殘並激進地擾亂整個社會，這必須完全且徹底地被拒絕。」
在未指名美國領袖的情況下，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）週四警告，存在「捏造假新聞的極端勢力，正在讓未來世代注定生活在一個因全球暖化而永遠改變的星球上」。
智利和哥倫比亞的領袖更進一步，稱美國總統為騙子，並呼籲其他國家忽視美國試圖遠離氣候行動的努力。
智利環境部長梅薩·羅哈斯（Maisa Rojas）告訴BBC：「科學的結論非常明確。絕對不能歪曲事實，這一點至關重要。」
然而，雖然批評特朗普在現場頗受歡迎，但要就新的應對暖化措施達成共識卻困難重重。
目前只有幾十位領袖來到貝倫，而大多數國家未能提交新的減碳計劃，而碳排放正是氣溫上升的根本原因。
儘管施紀賢承認全球對氣候運動的政治支持正在減弱，他仍向在場的與會者表示：「我的訊息是英國會全力投入。」
然而，週三晚間，對巴西主辦方而言是一大打擊，英國選擇退出其標誌性的一項1,250 億美元（約 950 億英鎊）基金，該基金旨在支持全球的雨林。
盧拉總統原希望能從公共來源籌集250億美元，主要來自英國等發達國家，用於支持保護亞馬遜和剛果盆地等全球雨林的政府和社區。
保護這些生態系統對應對氣候變化至關重要——它們僅覆蓋全球6%的土地，卻儲存數十億噸導致地球升溫的氣體，並孕育地球上一半的物種。
英國的舉動令人意外，因為它曾深度參與該基金的設計，並在2021年於格拉斯哥主辦 COP峰會時發起全球承諾，要求各國在2030年前停止砍伐森林。
曾任環境部長、負責該議題的扎克·戈德史密斯勳爵（Lord Zach Goldsmith）告訴BBC《PM》節目：「大家原本認為英國會是主要參與者，但在最後一刻英國卻退出。說得委婉些，這在巴西引起了極大的沮喪……巴西政府在背後非常憤怒。」
這項決定似乎也與威爾斯親王的立場相悖。他在週四的領袖演講中稱該基金是「邁向重視自然在氣候穩定中作用的遠見之舉」，並將其列入其100 萬英鎊「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）的候選名單。
威廉王子試圖鼓勵各國領袖克服分歧並採取行動。
他說：「我一直相信緊迫樂觀的力量：即使面對艱鉅挑戰，我們仍有創造力和決心去改變現狀，而且必須立即行動。」
他敦促各國領袖為子孫後代採取行動。
他說：「讓我們以歷史要求的清晰認知迎接這一時刻。讓我們成為扭轉局勢的一代——不是為了掌聲，而是為了那些尚未出生者的默默感激。」
從週一開始，各國將花兩週時間談判進一步的氣候行動，關鍵問題包括如何籌集先前承諾的資金，以幫助那些已受氣候變化最嚴重影響的國家。
過去幾週，全球出現了毀滅性的極端天氣。
上週襲擊加勒比海的「梅麗莎颶風」（Hurricane Melissa），是加勒比海島國有史以來最強烈的颶風之一，造成超過75人死亡。
英國帝國理工學院的最新分析顯示，氣候變化使這場五級颶風的極端降雨量增加了16%。
補充報導：葦斯爾（Ione Wells）、羅拉特（Justin Rowlatt）
