COP30／專家：AI可預警、監測 使用要保持透明

聯合國第卅屆氣候峰會在巴西時間十四日進入第五天，近年最火熱科技人工智慧（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，AI和太空衛星科技可以協助建立災變預警系統，或監測雨林砍伐，對抗氣候變遷。

歐洲氣象學會會長本特莉指出，歐洲沿岸地區人口稠密，面對海平面上升風險，在AI工具大數據的幫助下，建立「哥白尼緊急管理服務」，目標是準確預測水災、火災和乾旱等氣候災變；橫跨歐洲的早期預警平台MeteoAlarm，能分類可能的災難並提出預警。

廣告 廣告

「AI學習模型需要好品質的資料」，本特莉接受本報訪問時表示，唯有「正確的資料」才能確保AI模型運作良好；另一重點是使用AI必須對外保持透明，才能讓民眾信任氣象預報系統。她也認為AI在災難通報上具有潛力，例如可利用AI將訊息翻譯成不同語言，即時發布給不同國家的民眾。

太空科技更是對抗氣候變遷的好幫手。在另場會議上，美國「先進電腦科學研究所」貝爾博士分享利用衛星影像等工具，比對森林野火前後影像，歸納房屋毀損等級。

【看原文連結】

更多udn報導

陸若報復高市言論有4招 彭博：日本恐孤軍奮戰

6旬男中1.2億樂透卻陷惡夢 最後全投入保單

挑戰紅毯最大尺度 薔薔全透視裝辣翻走鐘獎

台灣小吃店「紅色綁繩」叫啥？ 冷門名稱曝光