COP31主辦權爭奪不下 澳洲拒與土耳其共辦

即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（17）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；且從下半天開始，迎風面地區如基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等地，雲量或雨勢都會逐漸增多。溫度方面，同樣從今午之後就會開始下滑，尤其北部、宜蘭等地，明（18）日整天恐都低於20度。葉致均也指，大約週三（19日）清晨至週四清晨，將是這波冷空氣最強的時間點。他說明，等到週三、週四左右，中部以北、宜蘭地區，低溫甚至可能進一步降至15至17度，其他地區也恐剩18、19度，與前面幾日相比明顯轉涼。連中南部地區，屆時高溫可能也會掉到22至25度，與這幾天接近30度落差不小。直到週五之後，葉致均表示，雖然有些冷空氣仍會南下填補，但溫度依舊會開始回升；週六回溫則更為明顯。至於雨量方面，葉致均則說，今早東北季風尚未完全南下，雲系仍集中長江出口海一帶，所以台灣雲量暫時較少；但之後開始逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多，其餘地方則仍維持晴朗天氣。另，從今日下半天開始，基隆北海岸、大台北山區，降雨就會開始明顯增加，民眾需特別留意。並也因如此，今晚以後天氣也會明顯轉涼，同樣必須注意。氣象署預報員葉致均表示，東北季風將逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多。（圖／民視新聞）所以接下來兩天，葉致均表示，北台灣地區民眾，一定要記得攜帶雨具備用；不過週三之後，整體水氣會出現減少趨勢，可能剩北部、東部地區仍可能有些降雨。但總而言之，與接下來兩天相比，之後的下雨量會逐漸緩和。由於東北季風及雲區迅速南進，今天的天氣變化最為顯著，上半天全島仍偏高溫；葉致均指，北部、宜蘭可上看26至28度；中南部及花東甚至可能接近30度。但隨著鋒面南推，各地下半天氣溫皆會陸續下滑，且迎風面地區更為有感。原文出處：快新聞／要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強 更多民視新聞報導出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行

民視影音 ・ 50 分鐘前