COP31主辦權花落誰家？澳洲拒絕與土耳其合辦

澳洲今天(17日)拒絕土耳其提出的合辦明年聯合國氣候峰會提議，這兩國爭辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議(COP31)，分散了對於正在巴西貝倫(Belem)舉行的今年度峰會的注意力。

坎培拉與安卡拉正面臨打破僵局、並避免巴西峰會出現紛亂局面的壓力。巴西正迫切希望在峰會中，展現出氣候外交仍然有效。

聯合國氣候會議是由5大地區集團來輪流舉辦，必須由各集團取得共識來選出主辦國家，因此除非澳洲或土耳其退出申辦、或雙方同意分擔東道主的責任，否則兩國都將失去機會。這將會史無前例地由聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)秘書處所在的德國波昂(Bonn)來舉行大會。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天堅決地反對土耳其提出的共同舉辦建議。「這不是一個選項，而且人們明白這行不通，這是它為何被排除的原因」。

土耳其外交消息人士告訴法新社，安卡拉週末「持續提倡共同主辦模式」，但如果無法取得共識將準備單獨承辦。

澳洲正和太平洋鄰國共同申辦在南部城市阿得雷德(Adelaide)舉行氣候峰會，希望吸引世人關注這個遭受氣候變遷重創的地區。

太平洋島國領袖長期批評氣候峰會忽視他們的聲音，或只提供有限的實際解決方案。

擁有豐富動植物資源的澳洲，也非常容易受到氣候變遷影響。

但舉辦峰會也將引發對澳洲環保紀錄的檢視，這個世界第二大煤炭出口國長期因為化石燃料出口而受益。澳洲國內針對排放政策持續1年來的「氣候戰爭」(climate wars)已使氣候行動的進展陷入停滯，而且澳洲的經濟成長仍依賴化石燃料。

如果澳洲成功申辦COP31，這將是太平洋地區首度主辦這場年度氣候會議。(編輯：宋皖媛)