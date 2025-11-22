COP31僵局有解 澳土爭辦氣候峰會爭議落幕
根據法新社取得的一項協議文本，澳洲和土耳其21日最終達成協議，將共同承擔舉行明年度氣候峰會的責任，結束兩國就申辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議(COP31)的長期僵局。
這項由土耳其主辦會議、但由澳洲負責正式談判的不尋常妥協，預料將在巴西的COP30峰會上獲得一致同意。
澳洲與土耳其在經過數天的閉門談判後，在巴西的雨林城市貝倫(Belem)打破僵局。
這兩個國家都希望申辦2026年11月舉行的COP31，而且都不願放棄，引發一場對年度氣候會議的罕見申辦大戰。
雖然澳洲獲得的支持高於土耳其，但這場僵局使COP31的主辦國，無法依聯合國的規定以共識方式選出。
根據妥協後的協議，土耳其將在地中海度假城市安塔利亞(Antalya)舉行為期兩週的峰會，並且是COP31的正式主席。
至於澳洲將是副主席，並將主持在近200個國家中達成協議來共同因應對氣候變遷的談判。
這項「COP預備會」(pre COP)的技術協商，通常在正式峰會前的大約一個月登場。而這場會前會將在一個太平洋島國舉行，這是在呼應澳洲最初想和太平洋鄰國共同主辦的用意。
這項提案已獲得西歐和其他國家集團(Other States Group)一致通過，這是在COP30峰會以協商共識的方式通過的第一步。
聯合國氣候會議是由5大地區集團來輪流舉辦，必須由各集團取得共識來選出主辦國家，因此除非澳洲或土耳其退出申辦、或雙方同意分擔東道主的責任，否則兩國都將失去機會。這將會史無前例地由聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)秘書處所在的德國波昂(Bonn)來舉行大會。
萬那杜氣候變遷部長雷貞瓦努(Ralph Regenvanu)在貝倫告訴法新社，太平洋島國仍將投入談判並制定議程。
「所以對我們來說，這總比完全落空要好得多」。
