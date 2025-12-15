COPD再入院率連三年上升 各界促儘速補齊COPD治療缺口跟上國際指引

（左起）國健署林莉茹副署長、衛福部綜規司廖崑富司長、健保署陳亮妤署長、立法委員王正旭、蔡易餘、黃秀芳、陳菁徽、劉建國以及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶，召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，共同呼籲將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，降低再住院率、改善患者生活品質及縮短不健康餘命目標前進。





縮短健康台灣不健康餘命目標

慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列 ，卻缺乏跨部會、系統性的國家級防治計畫。社團法人年輕病友協會今（15）日與立法委員蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽、劉建國共同召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，並邀請台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長暨臺北榮總胸腔部主任陳育民醫師說明臨床現況，呼籲將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，降低再住院率、改善患者生活品質及縮短不健康餘命目標前進。

廣告 廣告

根據健保署近三年慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案(P4P)資料顯示，照護成效未見提升，出院後14日內再入院率從111年5.8%攀升至113年7.7%，急性住院比例逐年增加，三年內新增近三萬名中重度住院患者。台大公衛團隊研究更指出，COPD一年實際死亡數約1.7萬人，為官方統計數的4.5倍，疾病負擔（DALY）與「國病」肺癌相當 *，顯示COPD真實負擔長期被低估，醫療資源的支持亟需補齊。

健保署陳亮妤署長表示，健保署106年就開始COPD專案，而在與相關醫學會討論後，COPD品質改善專案進行更新，預計明年一月一日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。針對新藥給付，未來會成立CHPTA擴增醫療科技評估量能，提高各個支付的成本效益。國健署林莉茹副署長強調，COPD九成是吸菸或暴露在二手菸環境所造成，國健署提供多元戒菸服務，全國有三千家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務，或撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363諮詢。

健保署陳亮妤署長表示針對新藥給付，未來會成立CHPTA擴增醫療科技評估量能，提高各個支付的成本效益。

國健署林莉茹副署長強調，COPD九成是吸菸或暴露在二手菸環境所造成，國健署提供多元戒菸服務，全國有三千家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務。

蔡易餘委員以照顧家屬親身經驗強調，父親是長期是COPD患者，在五十幾歲期間因咳嗽住院，越後期越長反覆住院甚至無法睡覺，最後是接受器官移植後康復，患者面對疾病經常輕忽、急性惡化頻率高，家庭需長期且時刻承擔陪護否則可能患者會因喘不過氣需要緊急送醫。希望可以盡可能在治療上減少住院和惡化的問題。

蔡易餘委員強調患者面對疾病經常輕忽、急性惡化頻率高，家庭需長期且時刻承擔陪護，希望可以盡可能在治療上減少住院和惡化的問題。

黃秀芳委員則表示，自己的選區彰化市傳產大縣，勞工朋友如果暴露在粉塵或有長期吸菸史的民眾，對COPD疾病意識不足，經常把「喘、咳、走幾步就累」誤以為是年齡或體力下降，顯示健康識明顯不足。建議針對高風險族群要有前期衛教宣導提醒，減少急性惡化與住院，可以減輕後端醫療支出和照護負擔。

黃秀芳委員建議針對高風險族群要有前期衛教宣導提醒，減少急性惡化與住院，可以減輕後端醫療支出和照護負擔。

王正旭委員談到自己的阿公也是COPD的患者，在七十幾歲的時候快速惡化在一兩個月內就離世，呼吸道的慢性疾病就是COPD，目前照護計畫中重度患者14天反覆住院，住院人數逐年上升，如果能有好的治療管理可以降低醫療負載和急診就醫等需求，從數據上來看COPD確實是影響國人不健康餘命的重要疾病之一，如果台灣在2030年前若達到不健康餘命從10%降至8%的目標，COPD P4P必須落實成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，治療端接軌國際臨床指引，才能實際改善重度住院與急性惡化。

王正旭委員認為需建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，治療端接軌國際臨床指引，才能實際改善重度住院與急性惡化。

陳菁徽委員則提醒，COPD是十大死因之一，但經常被低估疾病的影響，病程相較於肺癌來說更久，因疾病失能所需照護的年數也高於肺癌。希望可以納入國家計畫中，另外共病患者跨及心血管、代謝與免疫等多重共病不能以單一科別看待，針對高風險族群應該更早期去篩檢，避免惡化到中重度。政府應建立跨科整合式照護模式，將胸腔科、心臟科、內分泌科等納入大家醫共同照護。

陳菁徽委員則提醒，COPD是十大死因之一，但經常被低估疾病的影響，希望可以納入國家計畫中，建立跨科整合式照護模式。

劉建國委員表示，COPD中重症人數和中重度出院14日反覆住院的數據逐年增加，COPD 除了與吸菸高度相關之外，長期暴露在空氣污染環境中，也被視為重要的風險因子之一。政府COPD 疾病防治架構，應啟動跨部會的國家行動方案，也應同步提升 COPD 的治療覆蓋率，確保用藥可近性，並逐步接軌國際指引，不要再忽略 COPD 對民眾健康所造成的長期危害與威脅。

劉建國委員表示應啟動跨部會的國家行動方案，也應同步提升 COPD 的治療覆蓋率，確保用藥可近性，並逐步接軌國際指引。

陳育民理事長指出，急性惡化住院的COPD患者一年死亡風險高、病程一旦開始惡化反覆住院的時間間隔會縮短，病人一旦過去以吸入劑為主的傳統治療已有近半數患者無法得到穩定控制。今年國際治療指引GOLD已正式將新型生物製劑納入治療指引，運用新型生物製劑對中重度患者治療，可以有效降低中重度急性惡化，改善肺功能和病人生活品質，台灣亦同步更新臨床指引 ，呼籲健保加速接軌，今年胸重在LDCT檢查時也會同步檢查肺氣腫等肺功能。

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長說明過去以吸入劑為主的傳統治療已有近半數患者無法得到穩定控制，今年國際治療指引GOLD已正式將新型生物製劑納入治療指引 ，降低中重度急性惡化，改善肺功能和病人生活品質。

年輕病友協會潘怡伶理事長表示，許多患者初期不知道該到哪裡篩檢，確診後也不了解治療穩定的重要性，使照護壓力落在青壯年照顧者身上，甚至影響工作。若能提供穩定有效的治療，不僅能讓病友維持生活能力、減少住院，更能降低年輕照顧者的負擔。

台灣年輕病友協會潘怡伶理事長呼籲COPD不能再被忽視，而是亟需積極治理的重大慢性疾病，若能提供穩定有效的治療，不僅能讓病友維持生活能力、減少住院，更能降低年輕照顧者的負擔。

最後，各界共同呼籲：COPD不能再被忽視，而是亟需積極治理的重大慢性疾病。唯有COPD防治正式納入公共衛生優先項目，加速補齊治療與政策端的不足，以減少共病、降低死亡、縮短不健康餘命，讓照護真正落實。



更多新聞推薦

● 侯友宜視察A3計畫道路新闢工程 打造林口便捷交通路網