COPD真實疾病負擔遭低估，醫界與立委籲:健保與國家防治政策加速補位

根據健保署近三年「慢性阻塞性肺病（COPD）醫療給付改善方案」資料顯示，整體照護成效未見明顯提升，反而呈現惡化趨勢。數據指出，COPD病患出院後 14日內再入院率，已從111年的5.8%上升至113年的7.7%，急性住院比例逐年增加，三年內新增近3萬名中重度住院患者，顯示現行照護模式亟需檢討。

COPD疾病負擔與肺癌相當

台大公衛團隊進一步研究發現，COPD患者一年實際死亡人數約為1.7 萬人，約為官方死因統計的 4.5 倍，其疾病負擔（DALY）已與「國病」肺癌相當，顯示 COPD 的真實健康衝擊長期被低估，醫療體系與政策資源的支持明顯不足。

中華民國胸腔醫學會理事長陳育民指出，COPD患者一旦發生急性惡化並住院，隔年死亡風險顯著升高，且病程惡化後反覆住院的間隔時間會逐漸縮短。臨床上，過去以吸入劑為主的傳統治療，已有近半數中重度患者無法獲得穩定控制。

陳育民進一步說明，今年國際治療指引已正式將新型生物製劑納入治療建議，證實可有效降低中重度急性惡化、改善肺功能與生活品質。台灣亦已同步更新臨床指引，呼籲健保制度應加速接軌國際。此外，今年在低劑量電腦斷層（LDCT）檢查時，也將同步評估肺氣腫等肺部變化，以利早期發現。

立法委員分享經驗並提出建言

此外，多位立法委員亦分享親身經驗並提出政策建言。劉建國委員則指出，除吸菸外，長期暴露於空氣污染亦是COPD的重要風險因子，政府應啟動跨部會國家行動方案，全面強化防治架構，同時提升治療覆蓋率與用藥可近性，逐步接軌國際指引，正視 COPD 對國人健康造成的長期威脅。

陳菁徽委員提醒，COPD雖名列十大死因，卻因病程漫長而常被忽視，其造成的失能與照護年數甚至高於肺癌。她建議將COPD納入國家級防治計畫，並針對心血管、代謝與免疫等多重共病患者，建立跨科整合照護模式，提早篩檢、避免病程惡化。

黃秀芳委員則指出，其選區彰化為傳統產業聚集地，許多勞工長期暴露於粉塵環境，加上吸菸史，卻普遍缺乏對COPD的認識，常將「喘、咳、走幾步就累」誤認為老化或體力衰退，顯示健康識能不足。她建議，政府應針對高風險族群加強前期衛教與宣導，降低後續住院與醫療支出負擔。

蔡易餘委員表示，父親為長期COPD患者，病程後期反覆住院、嚴重影響睡眠與生活，家屬需長時間陪護，否則患者可能因突發喘不過氣而緊急送醫。他呼籲，應從治療端著手，盡量降低急性惡化與住院風險。

王正旭委員則分享，家中長輩因COPD在短短一、兩個月內快速惡化並離世，突顯呼吸道慢性疾病的嚴重性。他指出，目前中重度患者 14 天內反覆住院的人數逐年攀升，若能落實有效的疾病管理與治療策略，不僅可減輕急診與住院醫療量能，也有助於改善國人不健康餘命。若台灣欲在 2030 年前達成不健康餘命比例由 10% 降至 8% 的目標，COPD P4P 計畫勢必須強化成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保治療不中斷。

別低估COPD對健康的衝擊

各界共同呼籲，政府應將COPD正式納入「健康台灣」長期慢性病管理政策，從早期篩檢、治療接軌國際指引到持續追蹤管理全面強化，以降低再住院率、改善患者生活品質，並加速縮短國人不健康餘命，朝健康老化目標邁進。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

