【COPD防治行動3-1】肺阻塞病識感不足 早篩早治縮短不健康餘命

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、王佐銘、施建宏、林佑威／台北報導

台灣邁入高齡化社會，慢性阻塞性肺病（COPD）卻仍被低估。台灣慢性阻塞性肺病學會理事長林鴻銓指出，COPD不僅使患者呼吸困難、生活受限，更造成家庭長期照護壓力，中重度患者更是在疾病後期控制困難，傳統治療成效有限，現有生物製劑已證實可降低急性惡化與住院風險，應積極導入以協助患者恢復生活品質。立委王正旭表示，重症患者常需氧氣或他人協助才能行動，長期下來對身心與家庭都是巨大負擔。若政府能建立完善的公共政策與支持系統，協助患者早期診斷、穩定治療，不僅能減少家庭壓力，也有助縮短國人「不健康餘命」，是建構健康台灣的重要課題。

林鴻銓說明，國人對慢性阻塞性肺病（COPD）的認識普遍不足。多數人知道抽菸會導致肺癌，卻不了解COPD更為常見且危險，會使生活品質逐漸惡化，甚至導致心血管疾病或肺癌而死亡。他表示，COPD的確診必須透過肺功能檢查，僅靠X光無法判斷，但目前基層院所多半未配備相關儀器，導致患者延誤治療。他估計，全台約有八十至一百萬名高風險族群或患者，實際病例恐被低估。由於診斷不足，許多病人直到中重度才確診，錯失早期介入的黃金時間。

林鴻銓提到，COPD的治療挑戰在於共病複雜。除呼吸系統外，還常伴隨心血管疾病、代謝異常、骨質疏鬆及焦慮憂鬱等問題，單靠藥物難以控制病情。他強調，非藥物治療同樣關鍵，包括戒菸、規律活動、接種疫苗及肺部復健等，都有助於降低住院與死亡率。他指出，部分患者甚至因使用類固醇導致骨質疏鬆或背痛，常誤以為是骨科問題，錯失正確診治。研究顯示，COPD患者中約七成有骨質疏鬆、六成有心血管疾病，女性患者罹患糖尿病的機率更是一般人的兩倍，顯見共病風險高度重疊。

他進一步表示，近年治療正朝向個人化與標靶化發展，尤其針對中重度患者，已有生物製劑可降低急性惡化與住院風險，改善肺功能與生活品質。林鴻銓指出，傳統藥物仍是基礎，但若能加上生物製劑治療，再搭配復健、運動等多面向介入，病情將趨向穩定，對肺功能將顯著改善。他也呼籲，臨床應加強問卷篩檢，針對年齡、抽菸史與慢性咳嗽等高風險族群導入肺功能檢查，取代全面普篩以有效利用資源。透過早期發現與創新治療，不僅能減少反覆住院，更能提升患者生活能力與社會參與。

王正旭指出，COPD患者常見長期咳嗽、氣喘與活動受限，嚴重時連下床都困難，痰卡喉影響呼吸，造成明顯不安，也迫使家屬長時間在旁照看，形成高度依賴與沉重照護壓力。若有完善的公共政策介入，能協助重度患者獲得妥善照護，減輕家庭負擔，並有機會縮短所謂的「不健康餘命」，這是建構健康台灣的重要課題。

他強調，危險因子中吸菸關鍵，應同步推動戒菸與健康教育；對40歲以上或菸齡逾20年的族群主動關懷與篩檢。在臨床上須先有正確診斷與評估，才能設定合宜治療；平時則強化呼吸訓練、規律運動與營養補充等長期管理。最重要的是讓民眾理解：COPD並非單純的「老了會喘」，而是需要積極面對與持續管理的慢性疾病。

王正旭表示，許多COPD患者在此期間可能仰賴氧氣、呼吸器甚至臥床，生活品質與家庭經濟都受影響。若能及早發現並穩定控制，患者可延緩失能、維持自理與活動能力，減少反覆住院與照護依賴，甚至能重返職場，進一步降低家庭與社會整體負擔。

照片來源：CNEWS匯流新聞網攝影記者施建宏、林佑威攝、freepik示意圖

