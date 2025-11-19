【COPD防治行動3-2】沉默的呼吸危機 早期介入重拾家庭希望 19

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、胡照鑫、施建宏、林佑威／台北報導

慢性阻塞性肺病（COPD）被譽為「沉默的殺手」，早期症狀不明顯，常被誤認為老化或感冒，等到出現明顯喘息、胸悶時，肺功能往往已大幅受損。立委蔡易餘以父親罹病的經歷，呼籲政府應建立完整的防治與支持機制；立委黃秀芳則指出，應推動早期篩檢與復健補助，讓病人「有力氣生活」，避免等到病情惡化才治療。

蔡易餘回憶，父親從40多歲開始出現長期咳嗽、氣喘症狀，他雖知道爸爸是肺阻塞患者，但也搞不清楚肺阻塞和肺纖維化到底有什麼不同，「我也是到很後面才知道，原來那是完全不一樣的病」。直到父親62歲那年病情惡化，住進台大加護病房，後期只能靠插管輸氧維持，「那段時間家裡幾乎停擺，所有人都圍著病房轉」。

他感嘆，外界對COPD的認識仍相當不足，常以為只是「抽菸咳嗽」，卻不了解家屬要承受多少焦慮與孤單。缺乏喘息服務，讓主要照顧者幾乎沒有時間休息，生活被病情牢牢綁住。蔡易餘認為，COPD不只是醫療問題，更是家庭與經濟問題。他呼籲政府應讓病人更早納入長照體系，提供看護與支援服務，同時在巴氏量表中納入COPD的特殊評估，讓患者與家屬能獲得更實際的協助。

「其實這個病可以穩定，只要早期發現、持續治療，就能延緩惡化。」蔡易餘說，父親換肺後情況明顯改善，讓他更深刻體會「早期介入」的重要。他也鼓勵病友與家屬不要失去希望，「長期陪伴絕對是有效的，穩定的照顧與治療不只延長病人的生命，也讓一家人的生活慢慢回到正軌」。

黃秀芳指出，好的政策應該讓病人「有力氣生活」，而非等到惡化才治療。她強調，COPD若能穩定控制，不僅能減少住院，也能減輕家庭經濟與健保支出。「當患者能控制病情、恢復健康，家庭壓力自然減輕，甚至能重新投入職場，對社會整體都是正向循環」。

她分享，許多7、80歲的長輩因早年吸菸，晚年出現嚴重呼吸困難，「這些人其實都願意治療，但往往不知道該去哪裡檢查，也缺乏長期追蹤機制」。黃秀芳呼籲，政府應擴大肺功能篩檢與復健補助，讓基層診所與長照體系合作，幫助病人就近追蹤。如果能早期發現、穩定治療，病人少住院、家屬壓力小，健保也能減少負擔。

