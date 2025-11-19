【COPD防治行動3-3】十大死因防治斷層 呼籲將慢性阻塞性肺病納國家計畫 43

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台北報導

慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居國人十大死因之中，卻是少數仍未建立國家防治計畫的重大疾病。立委陳菁徽指出，政策缺口使患者長期被忽視，呼籲政府應將COPD重新納入公共衛生體系，推動早期篩檢與持續治療管理，以降低共病與死亡風險。社團法人台灣年輕病友協會理事長潘怡伶則強調，若能及早診斷並持續治療，搭配政策推動與藥物創新治療，不僅能減少死亡人數，也能讓患者重新找回尊嚴與生活的主動權。

陳菁徽表示，慢性阻塞性肺病（COPD）是台灣十大死因中唯一沒有國家級防治計畫的疾病，這樣的政策缺口導致患者長期被忽視。她指出，COPD並非單一呼吸系統疾病，而是一種會引發多重共病的慢性病，常伴隨心血管疾病、糖尿病及部分癌症，彼此交互影響形成惡性循環，使患者生活品質與呼吸功能急速下降。若未及早篩檢與治療，不僅病情容易惡化，併發症也會不斷增加，導致長期住院與家庭照護負擔。

她強調，吸菸者、老年人及罹患其他慢性疾病的族群都是高風險對象，卻常缺乏自覺，誤以為只是體力衰退或老化現象。陳菁徽呼籲，政府應加強高風險族群的健康教育與篩檢宣導，讓民眾了解早期診斷的重要性。透過定期檢查與長期治療，可以有效延緩肺功能惡化，降低共病風險並改善生活品質。她並指出，許多患者並非因呼吸衰竭而亡，而是死於相關的心血管疾病或併發症，顯示整體防治策略應更全面。

陳菁徽認為，COPD的防治應結合預防、早期篩檢與持續治療管理。政府應重新啟動並完善COPD防治計畫，提升醫療可近性與治療水準，確保患者無論身處都市或偏鄉都能獲得及時有效的照護。她強調，只有在政策層面補上缺口，讓公部門、醫界與患者團體共同投入，才能真正降低COPD對社會與家庭造成的長期負擔。

潘怡伶指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是一種不可逆的疾病，病友面臨的最大挑戰在於長期症狀與心理壓力。患者在病情控制不佳時，除了出現咳嗽、喘息、胸悶等典型症狀，甚至連翻身、喝水都困難，生活無法自理。她說，許多病友因長期治療無明顯改善而感到沮喪，甚至停藥導致惡化。當病情反覆發作、必須頻繁住院時，不僅病人身心俱疲，家屬也承受長期照護的焦慮與壓力，工作與生活品質全面下降，進而導致社會的勞動力減損。

潘怡伶表示，COPD多屬後天形成，與吸菸、長期接觸粉塵或化學物質有關。這些刺激物使支氣管慢性發炎、組織增生，造成氣道狹窄與肺功能下降，讓患者如同「每天都在溺水」。中重度病患常需長期吸氧或依賴呼吸器維持生命，生活極度受限。她指出，雖然傳統治療以症狀控制為主，但隨著醫療科技進步，新型生物製劑已能有效降低發炎與急性惡化，改善呼吸功能與生活品質，讓患者有機會穩定病情、延緩惡化。

她強調，COPD位居國人十大死因第八名，卻是少數沒有國家級防治計畫的重大疾病。這項疾病不易被早期察覺，也缺乏明顯症狀，因此往往被忽略。潘怡伶呼籲政府重新檢視COPD防治政策，應結合專家與病友團體，強化篩檢、教育與治療資源，提升民眾病識感。她指出，若能及早診斷並持續治療，搭配政策推動與藥物創新支持，不僅能減少死亡人數，也能讓患者重新找回尊嚴與生活的主動權。

照片來源：CNEWS匯流新聞網攝影記者施建宏、林佑威攝、freepik示意圖

