COPY VR實況主穿觸覺回饋裝玩《星露谷物語》 每下操作都被電擊瘋狂哀號

一名沉迷於沉浸式體驗的 VR 實況主 GingasVR，近期將挑戰目標轉向療癒系農場經營遊戲《星露谷物語》，成功把這款原本輕鬆自在的遊戲玩到相當痛苦（物理）。

GingasVR 早期因遊玩《上古卷軸 5：無界天際 VR》的實況片段而受到關注，她投入約 15,000 美金打造 VR 裝置，除了頭戴顯示器與全身追蹤器外，還搭配了兩套觸覺回饋服裝，其中一套負責震動以提升沉浸感，另一套則會在角色受到傷害時同步對玩家電擊。

她曾說明，這類觸覺回饋服裝透過電極進行肌肉電刺激，可在身體不同部位產生觸感，依照設定不同，回饋強度從輕微壓力到明顯疼痛皆有可能。雖然系統本身能調整刺激幅度，但她刻意選擇不降低強度，希望完整體驗遊戲在極端沉浸設定下所帶來的感受。

將這類裝置應用在動作冒險類型遊戲中或許還算好理解，然而近期 GingasVR 卻把目標轉向遊玩節奏相當平和的《星露谷物語》，聲稱要以最沉浸的方式體驗這款遊戲。

在進行各種收成、吃東西、買賣、釣魚等日常遊戲互動時，每一次操作都會即時反映在身體上，讓她在遊玩過程中叫苦連天，與遊戲原本和平溫馨的氛圍形成強烈對比。

當進入骷髏洞穴後，體驗更是急轉直下。在多名怪物包夾的情況下，電刺激強度不斷提升，最終她因無法承受疼痛，只能選擇撤退結束挑戰。

至於為何持續嘗試這種折磨自己的遊玩方式，GingasVR 表示自己從 2016 年起便開始接觸並研究各種 VR 硬體與模組，這些疼痛與不適感對她而言並非阻礙，反而是將遊戲沉浸感推向極限的重要一環。

