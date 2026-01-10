除了Razer在AI與概念性產品上的火力展示，Corsair (海盜船) 在今年的CES 2026上則選擇解決更實際的操作痛點，宣佈推出整合旗下Elgato Stream Deck控制功能的全新機械式鍵盤——「Galleon 100 SD」。這款鍵盤試圖將創作者常用的控制介面與高效能電競鍵盤合而為一。

Corsair推出結合Stream Deck功能的Galleon 100 SD機械鍵盤，一鍵掌控直播與遊戲操作

鍵盤與中控台的結合

Galleon 100 SD最大的特色，在於鍵盤左側直接內建一組完整的Stream Deck控制模組。這包含12顆可自定義的實體按鍵、一個5吋的資訊顯示螢幕，以及兩組旋鈕編碼器。

對於實況主而言，這樣的設計意味著不再需要額外騰出桌面空間擺放獨立的Stream Deck，即可透過熟悉的介面進行場景切換、音效播放或控制智慧家庭裝置。而 Corsair也積極向遊戲玩家推廣此功能，強調透過Elgato Marketplace下載對應的遊戲設定檔後，這12顆按鍵可用來快速施放技能、呼叫空中支援或管理背包，無需層層翻找選單，上方的5吋螢幕則能即時顯示遊戲內的相關數據。

旗艦級硬體規格

回歸鍵盤本質，Galleon 100 SD依然具備Corsair旗艦級的設計規格，採用耐用的鋁合金框架與Gasket結構設計，內部填充了六層消音材質以優化敲擊聲響。按鍵軸體部分則搭載Corsair自家的MLX Pulse機械軸，強調快速觸發與流暢且具回饋感的按壓體驗。

此外，該鍵盤支援高達8000Hz的輪詢率 (Hyper-polling)，官方宣稱其訊號傳輸速度是標準鍵盤的8倍，確保在分秒必爭的競技遊戲中不會有任何延遲。

Corsair Galleon 100 SD目前已經正式上市，建議售價為350美元 (約新台幣11000元)。雖然整合性極高，但這個價格也引發了部分討論，畢竟此預算已足以分別購買一把高階鍵盤加上一台獨立的Stream Deck XL。

不過，對於追求桌面極簡化與一體性操作的玩家來說，Galleon 100 SD依然是市面上少見的整合型解決方案。

