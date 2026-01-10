在此次CES 2026期間，Corsair (海盜船) 大動作更新了旗下電競周邊產品線。相較於競爭對手展示概念性產品，Corsair此次鎖定「職業級效能」與「高度整合」兩大主軸，除了推出整合直播控制介面的「Galleon 100 SD」機械鍵盤，更帶來導入特殊材質的SABRE v2 PRO 系列滑鼠，以及支援磁力軸技術的MAKR PRO 75客製化鍵盤，試圖全面攻佔高階玩家與專業選手的桌面。

Corsair發表全方位電競陣容：碳纖維/鎂合金輕量滑鼠與MAKR磁軸客製化套件

MAKR PRO 75：導入磁軸技術的DIY客製化鍵盤

延續去年榮獲紅點設計獎的MAKR 75 DIY套件，Corsair今年推出了進化版「MAKR PRO 75 Hall Effect DIY Keyboard」。這款產品最大亮點，在於導入目前電競圈最熱門的「霍爾效應」 (Hall Effect) 技術，搭載可熱插拔的CORSAIR MGX Hyperdrive磁力軸。

廣告 廣告

透過磁軸特性，MAKR PRO 75支援Rapid Trigger (快速觸發)與FlashTap功能，能提供極致的急停與連打反應速度，同樣支援8000Hz輪詢率。結構上採用鋁合金邊框與預裝的FR4定位板。更特別的是其模組化設計，雖然出貨時已是完整組裝狀態，但玩家可選購無線模組或LCD螢幕模組進行升級，兼顧DIY的樂趣與電競級的效能。

Corsair發表全方位電競陣容：碳纖維/鎂合金輕量滑鼠與MAKR磁軸客製化套件

SABRE v2 PRO CF / MG：碳纖維與鎂合金的極致輕量化

針對FPS玩家對輕量化滑鼠的苛求，Corsair將旗下的SABRE系列滑鼠推向極致，分別運用兩種特殊材質打造新一代無線滑鼠：

• SABRE v2 PRO CF (Carbon Fiber)：採用碳纖維一體成型機身，具備極高的結構強度與剛性，重量僅55公克。

• SABRE v2 PRO MG (Magnesium)：針對偏好金屬手感的玩家設計，採用鎂合金材質，在維持高強度的同時，重量也控制在56公克。

兩款滑鼠皆支援三模連接 (2.4GHz、藍牙、USB-C有線)、8000Hz無線輪詢率，以及長達120小時的電池續航力。

Corsair發表全方位電競陣容：碳纖維/鎂合金輕量滑鼠與MAKR磁軸客製化套件

MM PRO Control：專為操控打造的電競鼠墊

為了配合上述的高效能滑鼠，Corsair也推出了「MM PRO Control Esports-Tuned Cloth Mouse Pad」。這款布質鼠墊採用六角紋路的聚氨酯 (Polyurethane) 防滑底層，並透過加厚的基底與邊緣設計提供手腕緩衝。其表面紋理專為「操控」調校，強調能提供滑鼠移動時的煞車力道 (Stopping Power)，讓快速甩槍後的定位更加精準。

Corsair發表全方位電競陣容：碳纖維/鎂合金輕量滑鼠與MAKR磁軸客製化套件

新款SABRE v2 PRO系列滑鼠與MAKR PRO 75鍵盤的具體上市時間與售價，有待Corsair後續公佈。

更多Mashdigi.com報導：

LG雙臂類人形機器人CLOiD現場直擊：這才是我們期待的「真・機器人管家」？

螢幕「能屈能伸」！聯想ThinkPad與Legion捲軸概念筆電現場動手玩，前者可能成為實際銷售產品

訪談／從Dragonwing處理器到收購策略，Qualcomm如何用「開發者體驗」築起邊緣AI護城河？