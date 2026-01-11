CORTIS也愛頌缽！田定豐「號召400人同頻共振」挑戰金氏世界紀錄

記者徐珮華／台北報導

頌缽風潮席捲全球，金唱片最佳新人獎、韓國男團「CORTIS」也曾以迷你銅缽作為專輯周邊。音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞今（11）日舉辦新書《敲出自我療癒力》分享會，號召比爾賈、張之愷、林隆璇、蜜雪、林辰唏、陳謙文、鄭朝方、廖科溢、魏華萱、方馨、溫士凱、陳語安等20多位金鐘、金曲藝人一同參與頌缽音樂會，挑戰金氏紀錄規格。

田定豐與朱衍舞號召20多位藝人頌缽療癒。（圖／唱戲世界娛樂提供）

活動以比爾賈與張之愷手持薩滿鼓揭開序幕，20多位演藝圈知名藝人罕見地齊聚台上，人手一個頌缽，與主演者共同構成極具張力的聲波矩陣。此舉在規模與形式上，已實質超越目前金氏世界紀錄375人同步頌缽，田定豐開心宣示：「今年我們用400人的共振能量震撼全場，年底我們更要號召500人同時頌缽，正式申請金氏紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」

這場活動最具話題性的情節，莫過於田定豐與林隆璇相識超過30年、相隔20多年在人生覺察之路再度交會。林隆璇感性表示：「以前我們在流行音樂的戰場努力，現在我們在『自我覺察』的道路上相遇。看到他能將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心，這是一份真正能安定社會的力量。」

蜜雪（左）分享因頌缽尋得心靈平靜。右為田定豐。（圖／唱戲世界娛樂提供）

蜜雪也分享參加活動前，還在為了自己新歌製作的事情煩惱，來到這後心情反而變得更平靜，也會將頌缽寄給好友薇琪、蕭亞軒，一起感受共鳴跟平靜。她透露蕭亞軒在歌曲上給了她許多建議，談及「蜜雪薇琪」合體，她則表示「只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體」。

林辰唏與陳謙文已多次參與田定豐主辦的聲波活動，這次挑戰400人同步共振最神奇之處，在於與30多位頌缽師和這麼多第一次接觸頌缽的藝人們之間「完全沒有彩排」，卻能和諧地創造出療癒音場，「這種集體共振的頻率太神奇了，這不只是表演，而是一場深層的心靈洗禮。」

