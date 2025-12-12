CORTIS人氣炸裂！小鐘認「撞臉馬丁」還cue吳麗萍組團 網笑：蕭亞軒會生氣

小鐘（右圖）自認撞臉CORTIS的MARTIN，引爆網友熱烈討論。翻攝IG@dancinggood、翻攝IG@cortis

BTS師弟團CORTIS人氣正夯，還因為上週六（6日）在高雄出席AAA頒獎典禮，演唱暴紅神曲〈GO!〉，在台聲勢再飆漲，就連被封為「客家一哥」的小鐘昨（11日）都不禁在社群發文，「很多網友說我長得像CORTIS的MARTIN（馬丁），大家覺得像嗎？」還PO出「撞臉照」，引來網友熱烈討論。

小鐘自認撞臉網友狂留言

小鐘曬出年輕對照詢問網友像不像？有人立刻說「怎麼沒放MARTIN照片對比」。翻攝threads@dancinggood

小鐘在社群曬出年輕時期也染著金髮的照片，還幽默笑說自己的英文名字叫做dr，兩個合在一起就是dr. MARTIN！小鐘的自嘲引來網友一起來玩哏，有網友笑問：「CORTIS明明有六位，你每次都缺席是怎樣？」引來小鐘引用CORTIS夯曲〈GO!〉回道，「其他團員叫我GO！」

還有網友配合地問：「小鐘要不要去問能不能讓CORTIS再多加一個成員，我期待你的加入。」讓小鐘直接Cue出因為該曲空耳歌詞暴紅的「吳麗萍」說：「我跟吳麗萍一起加入。」

此外，小鐘的自認撞臉，引來網友熱情留言，還有人疑問地說：「我還以為你叫Jason？因為你很節省。」更有網友說：「不行，蕭亞軒會生氣的！」也有人直接說：「小鐘哥，我貸款也要告你。」、「哥別鬧了。」、「不像不像。」

CORTIS出道即暴紅！下月再來台

人氣正旺的CORTIS，將在下個月再度來台。翻攝IG@cortis

8月才出道的CORTIS，除了擁著BTS師弟團的頭銜，歌舞、創作實力都超讚的他們，近來陸續在「2025 MAMA大獎」、「AAA頒獎典禮」勇奪最佳新人獎，尤其成員JAMES（趙雨凡）曾在台灣念書，加上最近夯曲〈GO!〉的歌詞被網友空耳聽成「吳麗萍你好像搭丟賽」笑翻全網，讓這首歌的討論度爆表，而他們也預計在下月10日再訪寶島，預計出席在台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮」。



