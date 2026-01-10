CORTIS唱到一半！金唱片轉播突進廣告挨轟 電視台89字聲明急道歉

記者蔡維歆／台北報導

第40屆金唱片頒獎典禮在1/10舉行。(圖／TVBS、Disney＋提供)

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，同時也有粉絲苦守電視機前想目睹偶像的風采，豈料正當男團CORTIS演出時，電視轉播突然進廣告，讓網友相當傻眼。對此負責轉播的TVBS也道歉回應了。

第40屆金唱片頒獎典禮。（圖／超級圓頂提供）

金唱片典禮在今（10日）下午5點半準時開場，其中有在電視機前面觀看的網友指出，表演嘉賓之一CORTIS上台唱到一半，電視台無預警切入廣告，雖然後續仍有將表演內容全數轉播完畢，但網友依舊感到不滿，氣得在社群直呼：「有事嗎？」，但也有部分網友緩頰，「還是有從中斷部分播畢」，掀起不小的討論。

TVBS發出89字聲明表示：「針對本次轉播現場活動，開場因節奏掌握未臻完善，於藝人表演期間發生轉播中斷之情形，我們深表歉意。後續轉播中已補回完整表演畫面，對因此影響藝人演出完整性及觀眾觀賞體驗，致上誠摯的道歉。」

