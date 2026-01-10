CORTIS唱一半不見了！粉絲「怒轟轉播事故」電視台83字道歉

CORTIS表演到一半，轉播突然進廣告。（圖／東森娛樂）





防彈少年團（BTS）師弟團CORTIS，由台灣成員趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹與安乾鎬組成，以一首〈GO!〉掀起話題，今（10）日晚間出席在台北大巨蛋舉辦的南韓音樂盛事頒獎典禮，想不到卻發生演出到一半，轉播直接進廣告的插曲，引爆粉絲不滿。對此，轉播電視台TVBS也發聲明致歉。

CORTIS今日擔任頒獎典禮表演嘉賓，吸引大批粉絲朝聖，結果上台才唱沒幾句就出狀況，電視轉播突然進入廣告，後續雖有將演出內容繼續轉播，但仍引起粉絲在社群發文抱怨「直接飆髒話啊！」、「傻眼」、「轉播有事嗎⋯⋯CORTIS才剛表演幾句就切廣告，氣死耶！」、「太過分了吧，CORTIS看到一半直接廣告！」

轉播電視台TVBS回應：「針對本次轉播現場活動，開場因節奏掌握未臻完善，於藝人表演期間發生轉播中斷之情形，我們深表歉意。後續轉播中已補回完整表演畫面，對因此影響藝人演出完整性及觀眾觀賞體驗，致上誠摯的道歉。」



