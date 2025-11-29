CORTIS奪獎！台灣成員趙雨凡「1舉動」小粉紅氣炸 怒轟：不認同中國嗎

娛樂中心／綜合報導

台灣籍成員 JAMES（趙雨凡）在MAMA頒獎典禮以英文致詞，引來中國網友一片罵聲。（圖／翻攝自Mnet Plus）

南韓年度音樂盛事 2025 MAMA Awards 今年在香港登場，新人男團 CORTIS 以〈GO!〉在全球爆紅，28 日拿下出道百天就迎來的新人獎榮耀。隊長 MARTIN 率先致詞，向香港宏福苑大火的罹難者表達哀悼；台灣籍成員 JAMES（趙雨凡） 隨後以英文致詞，感謝粉絲 COER 的支持，也在典禮上第一次公開喊出粉絲名，引起現場尖叫。

然而這段英文發言意外在中國網路上掀起爭議。由於 CORTIS 其他中國籍偶像多以中文致詞，不少中國網友認為趙雨凡「會說中文卻不用中文」，甚至有人怒批發言方式「欠考慮」、「別的團都講中文，他一句都沒有。」、「香港也聽得懂普通話，不是只能用英語。」、「這是在中國直播，為什麼不用中文？」、「有中文卻不說，就是中文羞恥症！」、「粉絲護航更離譜，怎麼會說香港人聽不懂中文？」

廣告 廣告

之前有眼尖粉絲捕捉到趙雨凡手拿台灣護照。（圖／翻攝自微博）

還有不少小粉紅暴怒質疑他「不承認自己是中國人」，甚至翻出他出道以來多次在公開場合使用英文，認為 MAMA 在香港舉辦，更應該「至少講一句中文」，例如「謝謝」或「我愛你們」，否則「對中國粉絲不尊重」。

不過也有粉絲替趙雨凡緩頰，指出MAMA 是全球直播，「以英文致詞完全合理」，且他此段發言包含哀悼內容，用英語更能被國際理解。也有人直言：「向全世界發聲，用英文哪裡錯了？」「他落落大方，沒有必要被放大檢視。」

現年 19 歲的趙雨凡在台灣長大，曾就讀新北直潭國小、民族實驗國中，長年練習跆拳道與冰球，國中畢業後考進莊敬高職，透過徵選成為練習生後順利出道。雖然過往沒有明確說明國籍，但先前他被拍到持台灣護照，使身份備受關注，也因此這次未使用中文領獎，更成為中國網路討論焦點。

更多三立新聞網報導

杜汶澤台北開麵館！他突發怒狂吼「不開了」 曝崩潰心聲：不丟香港人臉

金卡戴珊腦部長動脈瘤！1疾病復發狂長疹子 淚曝肯爺現況：有時快爆發

濱崎步上海場取消！傳她「面對空館獨唱」只為給粉絲交代 孤單背影曝光

MAMA／SJ來了！4首神曲串燒超狂 利特告白粉絲「是20年奇蹟」全場聽哭

