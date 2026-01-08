CORTIS安乾鎬、馬丁私下愛用護唇膏是這幾支！基礎修護、潤色型⋯5 款一次看

CORTIS的忙內安乾鎬曾在訪談中透露，自己的包包裡一定會準備 4～5 支護唇膏，前幾天在和馬丁同框的影片中，當馬丁好奇問他適合什麼角色時，安乾鍋一邊笑著說「啊～什麼啦」，一邊直接從口袋拿出護唇膏補擦的樣子讓馬丁瞬間被逗笑。

除了影片中小安的同款護唇膏外，馬丁平時常用的護唇膏編輯也找到了，這次盤點5支安乾鎬、馬丁私下愛用的同款護唇膏，想擁有和他們一樣的嫩唇超簡單！

CORTIS安乾鎬讓全球KPOP迷陷入愛河！10件事關於新一代神顏少年，是游泳選手還是女團舞大師

安乾鎬同款護唇膏1：迪奧癮誘粉漾潤唇膏

在影片中安乾鎬用的護唇膏就是這支！迪奧癮誘粉漾潤唇膏主打經典的「水漾潤色科技」，可以依照雙唇的含水量與溫度自然顯色，打造專屬於自己的柔潤唇色！質地潤而不厚，兼具高保濕與修護效果，能改善乾燥、淡化唇紋，是一款集護唇、潤色與日常實用性於一身的經典潤唇膏，難怪安乾鎬也愛用！

安乾鎬同款護唇膏2：凡士林潤唇膏

安乾鎬和馬丁一樣也愛用凡士林潤唇膏，常常能在綜藝、直播上看到這支，無香料、無多餘修飾的配方設計，質地滑順卻不厚重，適合唇況偏乾、需要長時間保濕修護的人使用。

安乾鎬同款護唇膏3：貝膚黛瑪 滋潤修護護唇膏

小安常使用的另一款護唇膏則是Bioderma 貝膚黛瑪護唇膏。延續品牌對敏弱肌的專業修護概念，主打高滋潤、強修護配方，能有效舒緩乾裂、脫皮與唇部不適。無過度香味與刺激成份，乳白色膏體質地細緻柔滑，上唇後能迅速包覆雙唇，提供長時間保濕卻不黏膩！

馬丁同款護唇膏1：凡士林潤唇膏（薄荷款）

以經典凡士林基底為核心，透過高封閉性的滋潤質地，在唇部形成保護膜，有效減少水分流失，改善乾裂與粗糙狀況。加入清涼薄荷成份，質地清爽不黏膩，上唇後帶來微微沁涼感，能舒緩乾燥不適，同時讓雙唇維持柔軟狀態。

馬丁同款護唇膏2：LANEIGE 甜甜圈唇蜜

LANEIGE 甜甜圈唇蜜以高保濕配方結合自然光澤感為特色，在 CORTIS 直播上有眼尖的粉絲發現馬丁也有這款唇蜜！馬丁同款色號是 #05 Maple Glaze ，帶有暖棕紅調的楓糖色系，上唇後呈現柔潤透亮的蜜糖光澤，能修飾唇色同時提升整體氣色。質地水潤不厚重，塗抹後雙唇看起來豐盈飽滿，可以單擦營造自然血色感，也能作為唇彩後的疊擦。

