CORTIS帥登金唱片紅毯！離場走錯方向逗樂全場 趙雨凡被誇帥羞回：謝謝

有「韓國葛萊美」之稱的「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）10日首度移師台灣大巨蛋舉行，典禮由文佳煐、成始璄接下主持棒，共有18組出演卡司，令粉絲期待不已。稍早下午4點，紅毯正式開始，首組登場的，正是近期紅遍全球的怪物新人男團CORTIS。

男團CORTIS由趙雨凡、金主訓、Martin、嚴成玹與安乾鎬5名成員組合，5人今天身穿一身黑色勁裝登上紅毯，對著前方大陣仗的攝影機擺出帥氣姿勢。而在結束拍照後，CORTIS聽到一旁的記者們誇他們帥氣，趙雨凡害羞以中文說：「謝謝！」相當可愛。

值得一提的是，5人要離場時不小心走錯方向，在下一組藝人登場前，趕緊返回紅毯小跑步到另一邊，也成了有趣的小插曲。

CORTIS是Bighit Music時隔多年推出的全新男團，去年8月18日以主打歌〈What You Want〉正式出道，5名成員平均年齡僅有17歲，不過在出道短短半年，就以高顏值加上堅強的表演實力，圈粉無數。

