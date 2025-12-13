CORTIS成員趙雨凡竟是「台泰混血」！曾自稱一半中國人引熱議

南韓新人男團「CORTIS」年紀最大的成員JAMES（右）。（合成圖／翻攝自維基百科、Instagram／cortis）

南韓新人男團「CORTIS」自今年8月18日發行主打歌〈What You Want〉正式出道以來，迅速累積高人氣，Instagram追蹤人數已逼近747萬。其中年紀最大（19歲）的成員JAMES（趙雨凡）曾透露自己擁有一半華人血統，且從小在台灣求學，真實國籍也因此引發外界討論。

據《ETtoday新聞雲》報導，美國串流平台Pandora Music日前發布貼文，逐一介紹CORTIS的5位成員，其中在JAMES的個人介紹中明確寫下家鄉為「TAIPEI」，而CORTIS官方帳號的轉貼動作，被視為間接證實JAMES與台灣的連結。

事實上，早在此之前便有相關消息指出，趙雨凡自幼在台灣長大，曾就讀新北直潭國小、台北民族實驗國中以及新北莊敬高職。他也曾公開表示母親為泰國人，並以英文自我介紹「I'm half Thai half Chinese.」，但其父親實為台灣人，父母於澳洲留學時相識。

網路上曾流傳他使用中華民國護照的照片，另有說法指他曾隨著香港颱風精英隊參加冰球國際比賽，所以是香港人，但相關傳聞始終未獲證實。

CORTIS為韓國經紀娛樂公司「百赫音樂」（BIGHIT MUSIC）推出的全新男團，由5名介於16歲到19歲的超年輕成員組成，分別為擁有韓美雙國籍的MARTIN、JAMES，以及韓國成員JUHOON、SEONGHYEON與KEONHO，並由MARTIN擔任隊長。

團名「CORTIS」是從片語「COLOR OUTSIDE THE LINES」（打破常規）中不規則地擷取出的6個字母，象徵突破世俗既定框架、自由創作的精神。團體主打不受分工限制的創作模式，強調作詞、作曲、編舞與影像製作皆由成員共同參與，定位為年輕的創作者團隊。

