CORTIS才唱到一半...金唱片轉播突進廣告 網緩頰曝「後續發展」
娛樂中心／蔡佩伶報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，同時也有粉絲苦守電視機前想目睹偶像的風采，豈料正當男團CORTIS演出時，電視轉播突然進廣告，讓網友相當傻眼。
金唱片典禮在今（10日）下午5點半準時開場，其中有在電視機前面觀看的網友指出，表演嘉賓之一CORTIS上台唱到一半，電視台無預警切入廣告，雖然後續仍有將表演內容全數轉播完畢，但網友依舊感到不滿，氣得在社群直呼：「有事嗎？」，但也有部分網友緩頰，「還是有從中斷部分播畢」，掀起不小的討論。
事實上，金唱片本次卡司十分豐富，包括CORTIS、IVE、BLACKPINK成員JENNIE、LE SSERAFIM等，除了宋仲基、安孝燮、邊佑錫受邀擔任頒獎嘉賓之外，就連台灣天后蔡依林、許光漢也是來賓之一，現場可謂是眾星雲集。
蔡依林一登台便以流利韓文向全場打招呼：「各位，大家好！我是 JOLIN，感謝邀請我來第40屆金唱片頒獎典禮。」隨後她改以中文分享心情，表示在觀看新人影片時，總會想起自己剛出道的時期，對舞台充滿熱情與好奇，同時也難免感到不安，「除了想用盡全心，還是會擔心自己不夠好
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，同時也有粉絲苦守電視機前想目睹偶像的風采，豈料正當男團CORTIS演出時，電視轉播突然進廣告，讓網友相當傻眼。對此負責轉播的TVBS也道歉回應了。
JOLIN（蔡依林）上週剛舉辦完3場在台北大巨蛋的演出會，今（10日）現身為韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA），擔任新人獎的頒獎嘉賓，除了身穿咖啡色緊身皮衣，大秀好身材外，也不忘開口大秀流利韓文，讓台下觀眾一陣驚呼。
天后蔡依林現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，也讓現場氣氛瞬間升溫。她隨後親手揭曉新人獎得主，由話題新人男團CORTIS成功抱回獎項。
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。
被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮，今（1/10）在臺北大巨蛋盛大登場，天后Jolin蔡依林、男神許光漢也受邀擔任頒獎嘉賓。許光漢在還沒頒獎前，就在TWS表演環節上演「撒嬌蚊子舞」，獲得全場尖叫；蔡依林則是一步出，就用標準韓文打招呼，獲得滿堂彩。
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）傍晚5點30分在台北大巨蛋登場，由成始璄與文佳煐擔綱主持，2人都以中文自我介紹，文佳煐小露美腿，成始璄還加碼用中文問：「大家準備好了嗎？」揭開典禮序幕。
