CORTIS才唱到一半...金唱片轉播突進廣告 網緩頰曝「後續發展」

娛樂中心／蔡佩伶報導

cortis登上金唱片。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，同時也有粉絲苦守電視機前想目睹偶像的風采，豈料正當男團CORTIS演出時，電視轉播突然進廣告，讓網友相當傻眼。

金唱片典禮在今（10日）下午5點半準時開場，其中有在電視機前面觀看的網友指出，表演嘉賓之一CORTIS上台唱到一半，電視台無預警切入廣告，雖然後續仍有將表演內容全數轉播完畢，但網友依舊感到不滿，氣得在社群直呼：「有事嗎？」，但也有部分網友緩頰，「還是有從中斷部分播畢」，掀起不小的討論。

事實上，金唱片本次卡司十分豐富，包括CORTIS、IVE、BLACKPINK成員JENNIE、LE SSERAFIM等，除了宋仲基、安孝燮、邊佑錫受邀擔任頒獎嘉賓之外，就連台灣天后蔡依林、許光漢也是來賓之一，現場可謂是眾星雲集。

CORTIS來台觀光，品嚐在地美食。（圖／翻攝自X平台 @cortis_bighit）

