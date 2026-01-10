CORTIS打頭陣亮相金唱片紅毯 Jennie紅禮服霸氣登場

大勢新人團體CORTIS登上紅毯。（圖／侯世駿攝）

第40屆金唱片今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，下午4點紅毯準時展開，由人氣新人男團CORTIS率先亮相。MARTIN、JUHOON、SEONGHYEON、JAMES、KEONHO五位成員身穿黑色系造型登場，整齊站成一排，對鏡頭擺出俐落帥氣的姿勢。離場時，成員們還用中文向媒體致意「謝謝」，卻一時走回原本進場的方向，發現後立刻折返，意外插曲逗得現場笑聲不斷。

NCT WISH展現反差萌。（圖／侯世駿攝）

TWS大方秀出撒嬌舞的POSE。（圖／侯世駿攝）

隨後，ALLDAY PROJECT、CLOSE YOUR EYES、Kiii Kiii、Zo zaa、izna、ARrC等男女混聲團體接連登場。向來以年下弟弟形象示人的NCT WISH，在紅毯上罕見收起笑容，改以酷帥表情示人；TWS則重現因〈OVERDRIVE〉爆紅的撒嬌舞，讓鏡頭捕捉到可愛一面，隨後再切換成酷帥姿態，展現十足反差魅力。

ZEROBASEONE今參加金唱片，剛好是成員朴乾旭（右）生日。（圖／侯世駿攝）

IVE被讚像公主。（圖／侯世駿攝）

限定男團ZEROBASEONE（ZB1）原定於本月解散，在9名成員達成共識後，活動期延長2個月，今日也一同現身紅毯。恰逢成員朴乾旭生日，他在現場收下滿滿祝福。接著BOYNEXTDOOR、LE SSERAFIM陸續亮相，輪到IVE登場時，六位成員身穿銀白色系禮服，被主持人形容宛如公主現身。

Stray Kids首度造訪台北。（圖／侯世駿攝）

Jennie氣場大開。（圖／侯世駿攝）

紅毯尾聲迎來ENHYPEN、ATEEZ、Stray Kids與Jennie壓軸登場，現場氣氛隨之推向高點。獨自來台的Jennie身穿紅色戰袍亮相，露肩馬甲剪裁勾勒出纖細腰線，氣場十足。拍照初期她略顯緊張，在鎂光燈不斷閃爍下逐漸露出微笑，神情也跟著放鬆不少。此外，前輩團MONSTA X也現身紅毯，展現穩健魅力；而第10度擔任金唱片主持人的歌手成始璄，則再度與演員文佳煐攜手合作，默契十足。

典禮主持人成始璄（左）、文佳煐。（圖／侯世駿攝）

