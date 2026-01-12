CORTIS拿下收視最高點！ 蔡依林喊出名字⋯5人還開心拍手愣2秒才發現自己拿獎了

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋圓滿落幕，由TVBS專業團隊與Disney+攜手合作全台獨家播出，憑藉著「接近零時差」的高規格直播技術及「即時翻譯」，讓許多粉絲讚爆。

CORTIS。（圖／TVBS）

這次現場兩側的螢幕不大，也沒有即時翻譯的文字，因此有粉絲氣到表示，還不如在家看，票價沒有這麼貴，還可以看清楚自家偶像的表情。

典禮於17:30正式開始，收視率持續攀升，整體4歲以上平均收視達到0.71，整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面。

這次找來了蔡依林擔任新人獎的頒獎人，當她唸到CORTIS時，五人一開始並不知道自己得獎，甚至開心地在拍手，大概過了2秒後看到螢幕上顯示自己的名字，他們才趕緊站起來，畫面相當可愛有趣。