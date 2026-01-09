CORTIS獻聲捷運站！金唱片應援、優惠一次看 全球歌迷擠爆大巨蛋

生活中心／賴俊佑報導

人氣團體CORTIS驚喜獻聲捷運站，並錄製台北專屬歡迎影片。(圖／台北觀傳局提供）

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，台北觀傳局局祭出「五大城市應援組合」，包括金色燈海、藝人應援柱及應援旗幟，還有人氣韓團獻聲捷運站內及錄製專屬影片，大巨蛋週邊餐飲也祭出優惠，迎接全球歌迷。

金唱片即將登場，台北觀傳局局祭出「五大城市應援組合」。(圖／台北觀傳局提供）

金唱片人氣韓團驚喜獻聲捷運站

觀傳局指出，金唱片獎是韓國最具代表性的全球音樂頒獎典禮之一，觀傳局推出一系列城市應援計畫，設置超吸睛的「金唱片卡司打卡柱」與金唱片卡司的「限定應援旗幟」；更特別打造「台北限定金色燈海」，以象徵金唱片的燦爛光芒點亮大巨蛋周邊街道。

廣告 廣告

另外，四組超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN也驚喜獻聲，親自錄製歡迎播音，在1月8日至10日在捷運國父紀念館站限定放送，還有台北專屬歡迎影片，在捷運國父紀念館站5號出口、捷運中山站藝文廊、臺北車站 B3 電視牆及電子螢幕播放。

伊勢路勝勢日式豬排預估金唱片當天業績成長5成。(圖／伊勢路勝勢日式豬排提供)

舞古賀mini鍋物點鍋物送韓式白蘿蔔。(圖／舞古賀mini鍋物提供)

金唱片帶人潮 餐廳業績預估成長5成

「伊勢路勝勢日式豬排」台北大巨蛋店預估來客多翻桌率將增加，業績預計成長4~5成；勝勢日式豬排的土魠魚料理今年再度重磅上場，主廚團隊挑選台灣野生土魠魚，發揮精準的酥炸秘技，「酥炸土魠魚腰內豬排套餐 」以職人級炸功鎖住鮮甜肉汁，搭配國產「究好豬」腰內肉，打造海陸雙拼的究極滋味，針對喜愛鹹香下飯的食客，主廚更推出「醬燒土魠魚套餐」，以蘋果泥、清酒與洋蔥慢火燒煮，將季節美味昇華至迷人境界。

鄰近大巨蛋的小火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店，1月9日至1月10日祭出最有「韓味」的驚喜優惠，凡至誠品松菸店點購任一鍋物，即免費贈送一份韓式白蘿蔔，爽脆清甜的滋味讓應援體力瞬間補滿。

更多三立新聞網報導

楊登嵙預測2026：藍白綠選舉火氣大 台灣恐面臨暴雨、乾旱挑戰

台鐵大延誤！樹林站區間車故障「延遲35分鐘」 上班通勤族哀號

週末衝！4大超商「咖啡、現煮茶買10送10」 珍奶不到40元快買

全台最大我家牛排在高雄！佔700多坪、1月底試營運 徵才資訊曝

