CORTIS趙雨凡在地人超會帶！接地氣掃公館美食被直擊「珍奶甜度嚇壞台灣人」

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋盛大舉行，多組韓星陸續抵台，其中，怪物新人男團CORTIS的趙雨凡在台灣長大，抵台第一晚也就是9日晚上，被目擊趙雨凡領軍，抵達公館商圈吃美食、喝手搖，飲料的甜度冰塊也被公開，一致選擇「全糖」的珍珠奶茶，讓網友嚇得直呼：「我的天！」

CORTIS成員趙雨凡對台北的美食熟門熟路，9日晚間帶著其他團員台北跑透透，被粉絲在公館商圈目擊，粉絲拍下影像，「什麼！來師大買滷味巧遇趙雨凡和小鹽，真的超級近，打這篇文的同時手還在抖」，畫面顯示，趙雨凡等人站在一攤滷味前，原PO表示，阿姨問趙雨凡要高麗菜嗎？

一行人被看到至50年老店金雞園吃小籠包、喝檸檬柳橙飲料、大台北滷味等攤位消費。不只如此，CORTIS全員也喝了得正手搖飲，且一致選擇「全糖」的珍珠奶茶；不少網友驚呼「太甜了吧！啊！啊！啊！」

除吃喝行程，趙雨凡也帶團員到中和運動中心溜直排輪，根據網友分享，CORTIS還直接拍起舞蹈影片。此外，ALLDAY PROJECT在8日抵台後，現身中山商圈、饒河夜市；LE SSERAFIM也被捕捉到現身中山、西門町一帶，讓粉絲又驚又喜。

