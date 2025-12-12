CORTIS趙雨凡家鄉是台北！官方證實了 台灣網友嗨翻

【緯來新聞網】韓國人氣新男團CORTIS再度成為熱議焦點，近日有粉絲發現Pandora Music公開的成員個人小卡中，成員趙雨凡的家鄉明確寫著「台北」，引起網友熱烈討論。這是官方首度在公開資料中標註他的家鄉，粉絲間瞬間掀起話題。

CORTIS趙雨凡家鄉是台北。（圖／BIGHIT MUSIC）

CORTIS由5位成員組成，包括朴宇宙、趙雨凡、金主訓、嚴成玹與安乾鎬，自8月出道以來迅速竄紅。短短約100天內就奪下MAMA頒獎典禮的「最佳新人」，Instagram追蹤數突破741萬，Spotify歌曲總播放次數更突破2億，氣勢驚人。



團內年紀最大的趙雨凡出身背景一直受到粉絲關注，先前曾被網友整理出他曾就讀新北市新店的直潭國小、民族實中與莊敬高職。日前CORTIS南下高雄出席AAA頒獎典禮時，趙雨凡以一口道地中文致詞，再度引爆話題。有關他父親國籍的說法眾多，而這次Pandora Music直接公開其家鄉為「台北」，被粉絲視為最具權威的證實。

廣告 廣告

CORTIS趙雨凡家鄉是台北。（圖／BIGHIT MUSIC）

該組成員小卡也揭示了各人音樂品味與創作靈感。首場參加的演唱會方面，朴宇宙與嚴成玹選擇BTS，金主訓則是SUGA，安乾鎬是TXT，趙雨凡則提及BIGBANG。至於靈感來源，朴宇宙來自父親，趙雨凡則說是「每一個人」，金主訓選了隊友朴宇宙，嚴成玹說是生活點滴，而安乾鎬受到英國樂團Radiohead啟發。



CORTIS不只舞台實力備受矚目，連帶圈外名人也淪陷成粉絲。演員柯震東就曾透露自己是「COER」（CORTIS粉絲名），意外掀起年下偶像迷弟潮流。

更多緯來新聞網報導

李翊君插花民歌曬美腿！施孝榮「要發瘋」大唱〈沒出息〉

泰BL劇《不曾遺忘的暮色》紅遍亞洲 JimmySea二度訪台