CORTIS趙雨凡真的是「台灣囝仔」！公司證實了

南韓新生代男團「CORTIS」由Martin（朴宇宙）、James（趙雨凡）、金主訓、嚴成玹、安乾鎬5人組成，不僅每個都有著超高顏值與實力，更憑藉夯曲〈GO!〉迅速走紅，出道僅短短不到半年，已成為K-POP界的閃亮新星。不過，其中成員趙雨凡因是混血兒，加上從小在台灣大，國籍問題也成了討論焦點，如今經紀公司也證實了趙雨凡是「正港台灣囝仔」。





南韓男團「CORTIS」出道僅短短不到半年，已成為K-POP界的閃亮新星。（圖／翻攝自IG ＠cortis）

美國串流平台「Pandora Music」近日透過社群上傳了介紹CORTIS的文章，其中也介紹了成員們的家鄉，並在James（趙雨凡）的欄位寫下「TAIPEI」，隨後CORTIS的官方IG也轉發了該貼文，可說是「間接證實」了趙雨凡是「正港台灣囝仔」。

CORTIS官方「間接證實」了趙雨凡是「正港台灣囝仔」。（圖／翻攝自Ｘ ＠pandoramusic）





事實上，19歲的趙雨凡在台灣出生長大，曾就讀直潭國小、民族實驗國中，從小練跆拳道與冰球，國中畢業後考入莊敬高職，之後透過徵選成為練習生並順利出道。由於他未正式公開國籍，僅透露自己的媽媽是泰國人，因此網路上有一派人認定他是「港泰混血」，但因日前被粉絲拍到持有台灣護照，所以也有部分人認定他是「台泰混血」。

趙雨凡因日前被粉絲拍到持有台灣護照，所以也有部分人認定他是「台泰混血」。（圖／翻攝自IG ＠cortis）





不過，不論趙雨凡血統真相為何，這次官方證實了趙雨凡「來自台北」，也讓不少台灣網友嗨翻，直喊「他就新店人」、「哭死了⋯⋯趙雨凡說他家鄉台北啦」、「現在都統一用城市名稱規避中國人易碎的玻璃心」、「我凡我驕傲」、「沒愛錯人」、「趕快回家鄉開專場」、「心再度被圈走」、「我真的要哭了」。

