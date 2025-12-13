CORTIS趙雨凡證實「來自台灣」 超Q畢業致詞影片瘋傳

最近亮眼的新人韓國男團，當中老大「趙雨凡」，最近更被官方證實來自台灣。（圖／CORTIS IG）



最近亮眼的新人韓國男團，當中老大「趙雨凡」，最近更被官方證實來自台灣，其中還有粉絲翻出他國小時畢業致詞的影片，青澀又俏皮模樣，另一票粉絲直呼實在太可愛。

韓團 CORTIS〈GO〉：「I just gotta get it，Watch me go, go, go, go, go, go。」

韓國男團CORTIS，5位男神火遍全球，甚至出道100天就奪下mama最佳新人獎，然而團內James趙雨凡，最近被證實來自台灣。

廣告 廣告

韓團 CORTIS成員James趙雨凡：「我過得很好，做各式各樣的事情，在尋找生活從的過程中，我每天都拚命努力工作。」

近期唱片公司公開 CORTIS全員資料，證實趙雨凡家鄉確實來自台北。早在先前粉絲們就陸續整理出，趙雨凡曾在台灣讀書經歷，小學就讀的是新店直潭國小 ，國中則是民族實中，高中則是就讀莊敬高職，更有人翻出他國小上台領獎時的青澀模樣。

韓團 CORTIS成員 James趙雨凡（畢業影片）：「大家好 我是趙雨凡，畢業了我很開心，雖然對要離開學校，有點不捨，最後祝大家鵬程萬里。」

流利中文因為緊張略帶結巴的語氣，令一票粉絲直呼實在太可愛，這回來自台灣的韓團成員再+1，也讓許多台灣粉絲紛紛期待他們日後的亮眼表現。

在 Threads 查看



【更多東森娛樂報導】

●真的沒看錯？2台啦女神現身中國棒球啦啦隊海選

●賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

●李晧禎回台應援！睽違1年回歸心情曝 親揭未來動向

