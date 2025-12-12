CORTIS趙雨凡「家鄉在台北」！ 「人生首場演唱會」獻給BIGBANG

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

BTS師弟團「CORTIS」一出道就爆紅，其中成員趙雨凡的國籍一直是個謎，粉絲僅能透過蛛絲馬跡猜測他可能來自台灣，如今終於證實「家鄉在台北」，也等於間接證實台灣背景。

據了解，趙雨凡的母親為泰國人、父親的國籍卻眾說紛紜，有人猜是香港，但綜合趙雨凡曾透露愛吃永和豆漿、在台求學以及一口超台中文等等跡象，也有人認為父親可能是台灣籍。然而，前陣子趙雨凡隨團赴高雄參加ＡＡＡ典禮時，卻被目擊手持藍色封面的護照，因此對於國籍的說法再度延燒。

廣告 廣告

如今，這個謎終於揭曉，Pandora電台近日公布2026年度值得關注的新生代歌手名單，其中也列了CORTIS，並貼出全員的背景資料，其中趙雨凡的家鄉欄位被標記「台北」；他本人也在該電台的專訪中，提到「家鄉是台北」。

此外，該小卡資訊上，也列出了成員的音樂喜好與創作靈感來源，當中被問到「人生第一場演唱會」，趙雨凡回答是韓國天團BIGBANG，音樂靈感來源則是「每一個人」。

原始連結







更多華視新聞報導

語眾不同話台灣 導覽高手道家鄉事｜華視新聞雜誌

BIGBANG太陽出道18週年獻驚喜！ 12月台北演唱會售票資訊曝

「AI同盟」南韓！ 黃仁勳把BP.BTS全融入APEC演說

