Cortis趙雨凡James、馬丁與金主訓現身SBS紅毯同款珠寶是這些！

CORTIS由趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹、安乾鎬五位少年男孩組成，他們以充滿爆發力的音樂表現和多元穿搭品味，將Z世代末的青春與活力美學充分發揮，是當今時下最具影響力的Kpop團體。在穿搭風格上，揉合了美式街頭、古著、油漬搖滾、龐克等，而每位成員也各有細微偏好與獨特之處，至於珠寶腕錶等配件細節呢？日前舉辦的SBS歌謠大戰紅毯正好提供我們線索：趙雨凡James以路易威登 Louis Vuitton 兩大經典指標珠寶點綴造型、馬丁與金主訓選擇的是Bvlgari寶格麗入門經典款戒指與項鍊......以下幫大家整理CORTIS同款珠寶與相關資訊：

Cortis趙雨凡James同款戒指、耳環

來自LV路威登的兩大經典系列：首先是幾何輪廓的棋盤格Damier系列窄版戒指和耳環，系列將圓鑽鑲嵌於略微傾斜的方框中，以四顆粒面鑲嵌點綴，呼應格狀圖案的設計。另外是飾有「老花」Monogram的Les Gastons Vuitton系列，趙雨凡挑選寬版戒指混搭更顯時髦態度，值得一提的是，此系列雖是LV首個專為男士打造的高級珠寶，但其中性風格樣式女孩們穿戴也好看！

Cortis馬丁同款戒指

馬丁同款是Bvlgari寶格麗最具指標代表的B.zero 1系列戒指，它有以羅馬競技場為靈感啟發的寬闊輪廓，在簡約的樣式裡仍具十足存在感、充滿爆發態度的聚光魅力，落實在日常穿搭一件也足夠注入質感亮點。系列珠寶細節還有個有趣工藝：彈性金屬線圈Tubogas，無任何焊接點的金工環繞技術，造就流暢又帶有彈性空間的獨特象徵！

Bvlgari寶格麗

B.zero1 戒指（四環），18K 白金，售價NT$ 113,500









Cortis金主訓同款戒指、項鍊

延續寶格麗B.zero 1，金主訓胸前那條鑽石吊墜項鍊則是同系列裡，不同變奏創意的示範之一；他另外選戴兩款同樣來自Bvlgari的經典Serpenti 系列戒指，勾勒純真又帶點神秘的自信氣氛。其中之一的「雙頭蛇」戒指密鑲鑽石並在眼睛上靈動點綴祖母綠，戴於中指上相當有存在感；搭配來自同系列，風格更為結合純粹的環狀造型細版戒指，是更為易於融入日常的百搭款式。

Bvlgari寶格麗

Serpenti 戒指，18K 白金材質，飾以密鑲鑽石和祖母綠蛇眼。NT$ 727,000





Bvlgari寶格麗

Serpenti Viper 戒指，18K 白金材質。NT$ 50,800

寶格麗Bvlgari

B.zero1 吊墜項鍊，採用 18K 白金，圓形螺旋吊墜飾以密鑲鑽石。NT$ 175,500









Cortis安乾鎬同款戒指

從圖片看來安乾鎬的戒指應該是來自Chrome Hearts（克羅心）。由 Richard Stark 創立於1988年的Chrome Hearts以摩托車文化成為獨樹一幟的存在，產品線從皮件和銀飾珠寶開始，逐漸延伸至眼鏡、皮件、服飾、家居用品和特殊訂製領域，而像是十字架、鳶尾花等圖騰皆是品牌經典元素，其飾品大多採用 純銀手工製作，並帶有銀質獨特的氧化處理，充滿搖滾風格魅力。

CORTIS 珠寶配飾穿搭TIPS

綜合來說，CORTIS 成員們清一色挑選的18K白金/銀色系，呼應Z世代末的摩登現代氛圍；款式上也以品牌最經典標誌的設計款為主，低調又不失質亮點，轉入真實生活也相當百搭；有趣的是，品項上似乎則著重在最具表現性的戒指，在表演時與舞蹈動作同步，能更具份量和力道。





