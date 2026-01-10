CORTIS邊跑邊唱跳惹3.3萬人尖叫

ZEROBASEONE全員黑色西裝出席金唱片，還不忘幫10日生日的朴乾旭（右一）慶生。（郭吉銓攝）

「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，典禮由歌手成始璄、演員文佳煐主持，出席藝人包括Jennie、IVE、CORTIS等總共18組當紅藝人團體接連登台演出。開場舞台由限定男團ZEROBASEONE（ZB1）的成員成韓彬以及章昊帶來前輩歌手寶兒的〈Better〉，接著在主持人開場後便由怪物新人CORTIS帶來〈What you want〉，立刻點燃全場氣氛。

ZB1成員章昊、成韓彬兩人分別身穿酒紅、白色西裝，大跳〈Better〉，展現出不同魅力。接著CORTIS一登場，3.3萬名觀眾的尖叫聲響徹大巨蛋，在台灣長大的成員JAMES趙雨凡也用中文對底下粉絲大喊「尖叫聲」，粉絲馬上給予熱情回應，5名成員更把跑步機搬上舞台，儘管邊唱邊跳，卻還是展現完美表演。

為紀念40周年，第一部Universal Language，由後輩向前輩致敬，TWS以自身色彩詮釋防彈少年團的名曲之一〈春日〉以及izna選擇二代天團Wonder Girls的〈Be My Baby〉進行演出。第二部Glory don't Age Stage由後輩選擇過去數十年來不朽的金曲進行重譯。

接著，TWS表演了引起模仿風潮的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，沒想到鏡頭立刻帶到擔任嘉賓的許光漢坐在LE SSERAFIM成員KAZUHA以及恩採之間，一同大跳撒嬌舞，立刻讓整個大巨蛋陷入瘋狂。

輪到LE SSERAFIM登台演出時，背景驚喜出現台北101，成員們準備了包含〈SPAGHETTI〉以及〈HOT〉，甚至在舞台上騎著腳踏車，成員SAKURA更秀出中文「大家準備好了嗎」，許允真也用中文祝全場「新年快樂」，讓底下粉絲陷入瘋狂。