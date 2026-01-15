CORTIS領獎集體愣住！直播親揭原因 他爆料：經紀人以為我們在演戲

記者王培驊／綜合報導

CORTIS前幾日在直播中首度回應領獎趣事。（圖／翻攝自X平台 @cortis_bighit）

近期紅遍全球的超年輕南韓男團 CORTIS，上週在第40屆《金唱片頒獎典禮》（Golden Disc Awards）一舉奪下「年度新人獎」，聲勢再創高峰。不過，比起得獎本身，成員們在台下「集體當機」、一臉茫然的反應，反而意外成為全網瘋傳的名場面，甚至被笑稱是「史上最真實新人反應」。

面對外界瘋狂討論，CORTIS於13日在WEVERSE平台上直播親自還原事發當下，坦言不是裝傻，也不是故意製造效果，而是真的完全沒聽清楚。MARTIN在直播一開頭就忍不住笑說：「那個頒獎的時候真的太好笑了。」KEONHO立刻補充澄清：「我們不是假裝不知道喔。」MARTIN也接著強調：「就是因為不是假裝的，所以才更好笑。」

廣告 廣告

成員們解釋，頒獎典禮現場音響迴音極大，台下實際聽到的聲音和觀眾席、轉播完全不同。MARTIN回憶當下狀況時直言：「其實因為現場聽得不是很清楚，外面觀眾聽到的是CORTIS，我們聽到的時候糊在一起，其實不太知道是什麼，我甚至連正在頒獎都不知道。」

更荒謬的是，他當時看到周圍的人紛紛起立拍手，便下意識跟著站起來祝賀，「看到旁邊的人都站起來恭喜了，我也站起來一起祝賀，結果轉過身才看到寫著CORTIS的名字。」

KEONHO也自爆自己完全是「跟風型反應」，笑說：「我只是先看到有人在拍手，所以就跟著拍了，在我前面的前輩看著我拍手了。」SEONGHYEON則透露，因為幾乎聽不到頒獎內容，只能緊盯螢幕和提詞器，「結果一看就看到我們的名字了。」

JUHOON的經歷更是心臟狂跳。他回憶，當時突然發現攝影師把鏡頭全部轉向他們，「我還想說是我們得獎了嗎？」於是開始努力辨識主持人說的話，「聽到了CORTIS的名字，起身準備要去領獎，結果發現你們沒有半個人站起來，我還想說難道是聽錯了嗎。」

他甚至一度想坐回去，直到發現大家開始拍手，才終於確定：「啊，真的是我們得獎啊。」這段「集體斷線」的畫面，不只讓粉絲笑翻，連身邊工作人員也一頭霧水。SEONGHYEON笑說，典禮結束後，經紀人還跑來問他們：「你們剛才是在演戲嗎？」讓成員們直呼冤枉，強調是真的被現場音效「震懾到」。

CORTIS第一組步上紅毯。（圖／記者鄭孟晃攝影）

不只頒獎環節鬧笑話，CORTIS在紅毯上也同樣留下社死名場面。成員JAMES趙雨凡透露，因為他們是當天第一組走紅毯的藝人，完全沒有人事先告知動線，「沒有人跟我們說要往哪一邊走，也沒有人跟我們說要從哪裡出去。」走到一半時，突然看到遠處有人不斷揮手示意，成員們卻誤會意思。MARTIN回憶：「看到經紀人揮手的時候，根本分不出來是要我們走出去還是走進去，還以為是叫我們趕快走進去，所以我就開始用跑的。」

直到現場工作人員緊急攔下，大喊「不是啦，是反方向」，他們才驚覺走錯出口，尷尬地全員掉頭。KEONHO忍不住自嘲：「說起來真的有點丟臉。」但成員們也笑說，雖然當下覺得羞恥，現在回想起來卻成了難忘又有趣的回憶。

更多三立新聞網報導

68歲大咖男星爆性侵！本人竟赴警局「自首喊冤」 法官裁定：不准交保

黃曉明拍戲從二樓摔下！「斷6根骨頭」40天就復工 認了：留永久創傷

BTS合體回歸！政府曾為他們「修兵役法」延後入伍 國會卡關原因曝光

范冰冰、黃秋生慘「被消失」！4電影遭金像獎取消資格 最大贏家竟是她

