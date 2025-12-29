CORTIS風是什麼？5成員穿搭解析認識Z世代末最具影響力男團！KPOP盛世風格正崛起

男團CORTIS繼前一陣子的AAA盛典首度在台演出後，2026年1月10日將輪到在台北出席2026金唱片獎頒獎典禮！CORTIS出道至今造成的現象級熱潮不用多說，Z世代末的音樂風格和團體美學鋪天蓋地的席捲社群，成員趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹與安乾鎬五個男孩，將網路原生世代的躁動活力、多元品味和潮流基因拼寫成專屬的「CORTIS風」，他們可以像在歌裡說的，將東廟的路邊攤穿出絕對時尚感，也可以將設計感的單品或古著，穿出新鮮靈動的街頭煙火氣。

究竟CORTIS如何塑造五人五色的穿搭，又能整團標誌並帶領一個世代的審美觀點，從本篇介紹細看其中脈絡關鍵字！

CORTIS成員穿搭解析

趙雨凡「Era-mixing Rock Boy」

CORTIS成員穿搭：趙雨凡 James自帶一種鄰家壞男孩氣質，像是90年代後歐美電影中會在自家車庫的高中生，叛逆又灑脫。

趙雨凡「Era-mixing Rock Boy」

CORTIS成員穿搭：趙雨凡 James的一些造型像是千禧年初日系動漫角色對美式穿著的詮釋，帶有跨文化、跨年代的重組氛圍，混搭80、90年代的風格。無指手套、背心夾克是對80年代搖滾樂隊的重新想像，同時，也可以看見較鬆弛，甚至帶「爹味」的單品如條紋Polo衫和衛衣混搭其中，呈現90年代較為頹敗鬆弛的搖滾精神狀態，可以說從不同年代汲取靈感，mix出Gen Z的現代風格。

嚴成玹「Neo-grunge Boy」

CORTIS成員穿搭：唱作俱佳的全能成員嚴成玹，造型常常既鮮活又帶著叛逆味，一件刻意作髒設計的寬鬆T恤，也能穿出清新男孩感。

嚴成玹「Neo-grunge Boy」

CORTIS成員穿搭： 同樣是帶著一點90年代、甚至2000年代的色彩，嚴成玹更靠近Grunge風格，受Grunge樂種影響的時尚美學主打次文化、手作感和反完美主義的叛逆精神。成玹造型中的重點單品如格紋無袖上衣、剪破設計樂團圖T、貼鑽皮帶、寬筒牛仔褲，將看似滿不在乎的破碎感與藏在細節中精緻度對話，呈現著新世紀油漬搖滾的男孩風格。

金主訓「弱態美少年」

CORTIS成員穿搭：全隊中最Baby face的金主訓，滿滿稚氣感的臉龐和纖瘦的身材，在穿搭上常常突顯一種純真的純欲風格，這個被BLACKPINK Jennie帶起的關鍵字，強調無害的性感氣質。

金主訓「弱態美少年」

CORTIS成員穿搭：當轉換成男版穿搭，可以在金主訓身上看見鬆軟、Oversized的衣褲單品，如針織連帽背心卻有著大面積破壞設計的露膚細節，或是把整個人都包裹住的連帽外套搭配剪破露膚的鬆垮牛仔褲。換句話形容，就像是一位軟核韓式街頭風，搭配純欲細節的弱態美少年。

安乾鎬「新復古拼貼」

CORTIS成員穿搭：身為CORTIS門面的安乾鎬穿搭多元，遊走在現代感與懷舊的「Newtro」新復古主義，像是迷彩與丹寧拼接外套，充滿繁複的拼貼感單品呈現CORTIS標誌的美式vintage街頭風，又或是視覺極繁的解構丹寧外套搭配抽鬚剪破牛仔褲，實踐破壞與拼貼的風格語彙。

CORTIS成員穿搭：另一方面，合身剪裁的紅色背心搭配白色上衣，加上長筒皮靴，則是將色彩、剪裁和元素混搭，更加強調不受拘束、活力鮮明的DNA。

馬丁「Z世代街頭龐克」

CORTIS成員穿搭：馬丁的穿搭融合90年代的龐克風格與街頭嘻哈穿搭，將兩種不同的潮流美學嫁接，可以在他身上看到呼喚英倫龐克精神的皇家軍裝設計上衣、低腰喇叭褲，也能見尼龍外套、籃球衣、長版T、牛仔垮褲疊穿出美式嘻哈男孩感。

馬丁「Z世代街頭龐克」

CORTIS成員穿搭：馬丁的穿搭散發張狂不羈的重組精神，這種不受拘束的躁動反叛，正式龐克與嘻哈的共同點，甚至可以看見他疊搭長短褲、牛仔外套內露出鏤空針織外套、多彩圖T，在看似雜亂無章的層次組合中挑戰規則，也展現Z世代跳躍性的穿搭邏輯。

